Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu’nun mutlu günü
Ünlü oyuncular Şevket Çoruh ile Günay Karacaoğlu'nun kızları Gülenay Çoruh, Batuhan isimli sevgilisiyle nişanlandı. Nişan yüzüklerini Müjdat Gezen taktı
Giriş: 31 Ağustos 2026 - 11:37 Güncelleme:
1993–2004 yılları arasında evlilik yaşayan Şevket Çoruh ile Günay Karacaoğlu’nun kızları Gülenay Çoruh, evlilik yolunda önemli bir adım attı.
Gülenay Çoruh, Batuhan isimli sevgilisiyle nişanlandı. Çiftin nişan yüzüklerini Müjdat Gezen taktı.
1997 yılında dünyaya gelen Gülenay Çoruh’un nişan töreni, oyuncu İlker Ayrık’ın İstanbul’daki çiftliğinde gerçekleştirildi.
Aile ve yakın dostların katıldığı törende sanat dünyasından çok sayıda isim de genç çifti yalnız bırakmadı.
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Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu'nun yakın dostları da özel günde Çoruh ailesinin mutluluğuna ortak oldu.
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