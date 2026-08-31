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        Haberler Ekonomi Altın Goldman Sachs'tan son altın tahmini

        Goldman Sachs'tan son altın tahmini

        Goldman Sachs, ons altın için yıl sonu hedefini 4 bin 900 dolar olarak açıkladı. Bu hedef sene sonuna göre yaklaşık yüzde 10'luk bir yükseliş beklentisi anlamında geliyor. Banka, yükselişin arkasındaki temel unsurlar arasında merkez bankalarının güçlü altın talebini ve jeopolitik risklere karşı rezerv çeşitlendirmesini gösterdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 12:00 Güncelleme:
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        ABD'li dev altın tahminini açıkladı

        Goldman Sachs Research kıdemli emtia analisti Lina Thomas ile Küresel Emtia Araştırmaları eş başkanı Daan Struyven, bu hafta volatilitesi artan altının yapısal talebin desteğiyle yükselişini sürdüreceğini öngördü.

        Analistler, değerli metalin yıl sonunda ons başına 4 bin 900 dolara ulaşabileceğini tahmin ederken, bu seviyeye ulaşılması için mevcut fiyatlardan yaklaşık yüzde 10,4'lük bir yükseliş gerektiğine dikkat çekiliyor.

        MERKEZ BANKALARININ ALTIN TALEBİ 3 KAT ARTTI

        Goldman Sachs analistleri, merkez bankalarının bu yıl aylık ortalama 50 ton altın satın almasını bekliyor. Bu miktar, 2022 öncesindeki aylık ortalama 17 tona kıyasla yaklaşık yüzde 300'lük artış anlamına geliyor.

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        Analistler, merkez bankalarının jeopolitik ve finansal risklere karşı rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla altın biriktirmesinin birkaç yıl sürecek yapısal bir trend olduğunu belirtti.

        Goldman Sachs'ın hesaplamalarına göre merkez bankaları haziran ayında ortalama 100 ton altın satın aldı. Bu rakam mayısta 66 ton seviyesinde bulunuyordu.

        FED BASKISI AZALACAK

        Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasından kaynaklanan baskının da azalmasını bekliyor.

        Bankanın ekonomistleri, enflasyondaki düşüş eğiliminin Fed'in bu yıl faizleri sabit tutmasına imkan vereceğini öngörüyor. Analistler, daha istikrarlı bir faiz ortamının yatırımcıların altına yönelmesini destekleyebileceğini belirtiyor.

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        "DEBASEMENT TRADE" ALTINI DAHA DA YUKARI TAŞIYABİLİR

        Goldman Sachs, piyasada "debasement trade" olarak adlandırılan, para birimlerinin değer kaybına karşı altın gibi varlıklara yönelimi ifade eden eğilimin de orta vadede altın fiyatlarını 4 bin 900 dolarlık tahminin üzerine taşıyabilecek bir faktör olduğunu belirtti.

        Analistler, özel yatırımcıların portföylerinde altının payının halen düşük olduğunu vurguladı. Son dönemdeki jeopolitik gelişmelerin, özellikle İran ve daha geniş çaplı gerilimlerin, merkez bankalarının yanı sıra özel yatırımcıların da portföylerini çeşitlendirmesini hızlandırabileceği ifade edildi.

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        Goldman Sachs analistleri, bu gelişmelerin Batılı ülkelerin mali sürdürülebilirliğine ilişkin algıyı da olumsuz etkileyebileceğini ve bunun altına yönelik talebi daha da artırabileceğini kaydetti.

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        #altın
        #altın fiyatları
        #Goldman Sachs
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