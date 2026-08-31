Pentagram grubu bölündü

Türk rock ve metal müzik grubu Pentagram'da ayrılık kararı geldi. Grubun vokalistleri Ogün Sanlısoy ve Murat İlkan ile gitarist Metin Türkcan, ortak bir açıklama yaparak görüş ayrılıkları nedeniyle grupla yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Yıllardır parçası olduğumuz Pentagram ile olan müzikal yolculuğumuzu sonlandırma kararı almış bulunmaktayız. Gerek 90'lı yıllardan bu yana farklı dönemlerde gruba verdiğimiz emekler, gerekse son 9 yıldır aralıksız sürdürdüğümüz ortak üretimler bizler için her zaman çok kıymetli oldu. Ancak zaman içerisinde aramızda oluşan, diyalogla çözmekte zorlandığımız görüş ayrılıkları nedeniyle, bu yol ayrımı bizler için kaçınılmaz hale geldi.

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Yaklaşık 3 ay önce netleşen bu durumun grup tarafından yapılacak bir açıklamayla duyurulmasını bekliyorduk. Ancak bu yönde bir paylaşım yapılmaması ve açıklanan konserlerde olup olmayacağımıza dair sizlerden gelen yoğun sorular üzerine, durumu doğrudan sizlerle paylaşma gereği duyduk.

Yıllara sığdırdığımız albümler, sahneler, şarkılar ve sizlerle kurduğumuz o derin bağ her zaman kalbimizde kalacak. Bizler müziğe, üretmeye ve kendi projelerimizle sizlerle buluşmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar gösterdiğiniz sevgi, ilgi ve destek için sonsuz teşekkürler.

Pentagram; Ogün Sanlısoy, Murat İlkan ve Metin Türkcan'ın yanı sıra Hakan Utangaç, Tarkan Gözübüyük, Demir Demirkan, Cenk Ünnü, Ozan Tügen ve Gökalp Ergen isimlerinden oluşuyordu.

Fotoğraflar: DepoPhoto, Instagram