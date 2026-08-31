Türk savunma sanayisinde küresel sıçrama

Dünyanın önde gelen savunma sanayisi şirketlerinin sıralandığı Defense News Top 100 listesinde Türkiye’den 5 firma yer aldı. Bir önceki yılın savunma satışları baz alınarak hazırlanan listede ASELSAN, Türk şirketleri arasındaki liderliğini korurken küresel sıralamada 43’üncü sıradan 40’ıncı basamağa yükseldi.

Türk savunma sanayisindeki en dikkat çekici gelişmelerden biri ise ARCA Savunma’nın listeye ilk kez dahil olması oldu. ARCA, 53’üncü sıradan giriş yaparak Türkiye’nin küresel savunma pazarındaki yükselişini gösteren önemli şirketlerden biri oldu.

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ASELSAN İLK 40 ŞİRKET ARASINA GİRDİ

ASELSAN, 2025 yılı listesinde ilk 40 şirket arasına girerek Türkiye’nin savunma sanayisindeki küresel temsilcisi olmayı sürdürdü. Şirketin savunma gelirleri 2024 yılında 3 milyar 541,7 milyon dolar seviyesindeyken, 2025 yılında 4 milyar 463,9 milyon dolara yükseldi. Böylece ASELSAN’ın savunma gelirlerinde yaklaşık yüzde 26’lık artış gerçekleşti.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ise listede 48’inci sırada yer aldı. TUSAŞ’ın 2025 yılı savunma geliri 3 milyar 646,4 milyon dolar olarak hesaplandı.

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ARCA SAVUNMA LİSTEYE GÜÇLÜ GİRİŞ YAPTI

Listeye ilk kez giren ARCA Savunma, 53’üncü sırada yer alarak dikkat çekici bir başarı elde etti. Şirketin 2025 yılı savunma geliri 3 milyar 4 milyon dolar olarak açıklandı. ARCA’nın savunma gelirleri, 2024 yılındaki 653,2 milyon dolar seviyesinden yaklaşık 4,6 kat arttı.

ROKETSAN da küresel sıralamada önemli bir yükseliş kaydetti. Şirket, 71’inci sıradan 64’üncü sıraya çıktı. ROKETSAN’ın savunma gelirleri 2025 yılında 2 milyar 368,8 milyon dolara ulaşırken, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 18 artış gösterdi.

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MKE ise 81’inci sırada Türkiye’yi temsil eden diğer şirket oldu. Şirketin savunma geliri 2025 yılında 1 milyar 421,4 milyon dolar olarak kaydedildi.

TÜRK ŞİRKETLERİNİN TOPLAM GELİRİ 14,9 MİLYAR DOLAR

Defense News Top 100 listesinde yer alan 5 Türk şirketinin toplam savunma geliri 14,9 milyar dolara ulaştı. Bu tablo, Türkiye’nin savunma sanayisinde üretim kapasitesi, ihracat gücü ve küresel rekabet açısından geldiği noktayı ortaya koydu.

Listenin zirvesinde ise ABD merkezli şirketler yer aldı. Lockheed Martin 72,1 milyar dolarlık savunma geliriyle ilk sıradaki yerini korurken, RTX 46 milyar dolarla ikinci, General Dynamics 39,4 milyar dolarla üçüncü, Northrop Grumman 37 milyar dolarla dördüncü ve BAE Systems 36 milyar dolarla beşinci sırada yer aldı.