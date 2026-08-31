Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Enerji
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.180,97 %-1,07
        DOLAR 48,2754 %0,03
        EURO 56,0613 %-0,04
        GRAM ALTIN 6.761,97 %-2,02
        BITCOIN 78.251,00 %-0,76
        FAİZ 39,96 %0,08
        GÜMÜŞ GRAM 100,31 %-2,87
        GBP/TRY 65,4488 %0,03
        EUR/USD 1,1604 %-0,12
        BRENT PETROL 91,44 %1,18
        ÇEYREK ALTIN 11.058,87 %-1,99
        Haberler Ekonomi Savunma Sanayi Türk savunma sanayisinde küresel sıçrama

        Türk savunma sanayisinde küresel sıçrama

        Türk savunma sanayisi, dünyanın en büyük savunma şirketlerinin yer aldığı Defense News Top 100 listesinde yükselişini sürdürdü. ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ, MKE ve listeye ilk kez giren ARCA Savunma ile Türkiye'den 5 şirket küresel sıralamada yer aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 21:17 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Savunma devlerindeki 5 Türk şirketi

        Dünyanın önde gelen savunma sanayisi şirketlerinin sıralandığı Defense News Top 100 listesinde Türkiye’den 5 firma yer aldı. Bir önceki yılın savunma satışları baz alınarak hazırlanan listede ASELSAN, Türk şirketleri arasındaki liderliğini korurken küresel sıralamada 43’üncü sıradan 40’ıncı basamağa yükseldi.

        Türk savunma sanayisindeki en dikkat çekici gelişmelerden biri ise ARCA Savunma’nın listeye ilk kez dahil olması oldu. ARCA, 53’üncü sıradan giriş yaparak Türkiye’nin küresel savunma pazarındaki yükselişini gösteren önemli şirketlerden biri oldu.

        REKLAM

        ASELSAN İLK 40 ŞİRKET ARASINA GİRDİ

        ASELSAN, 2025 yılı listesinde ilk 40 şirket arasına girerek Türkiye’nin savunma sanayisindeki küresel temsilcisi olmayı sürdürdü. Şirketin savunma gelirleri 2024 yılında 3 milyar 541,7 milyon dolar seviyesindeyken, 2025 yılında 4 milyar 463,9 milyon dolara yükseldi. Böylece ASELSAN’ın savunma gelirlerinde yaklaşık yüzde 26’lık artış gerçekleşti.

        Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ise listede 48’inci sırada yer aldı. TUSAŞ’ın 2025 yılı savunma geliri 3 milyar 646,4 milyon dolar olarak hesaplandı.

        REKLAM

        ARCA SAVUNMA LİSTEYE GÜÇLÜ GİRİŞ YAPTI

        Listeye ilk kez giren ARCA Savunma, 53’üncü sırada yer alarak dikkat çekici bir başarı elde etti. Şirketin 2025 yılı savunma geliri 3 milyar 4 milyon dolar olarak açıklandı. ARCA’nın savunma gelirleri, 2024 yılındaki 653,2 milyon dolar seviyesinden yaklaşık 4,6 kat arttı.

        ROKETSAN da küresel sıralamada önemli bir yükseliş kaydetti. Şirket, 71’inci sıradan 64’üncü sıraya çıktı. ROKETSAN’ın savunma gelirleri 2025 yılında 2 milyar 368,8 milyon dolara ulaşırken, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 18 artış gösterdi.

        REKLAM

        MKE ise 81’inci sırada Türkiye’yi temsil eden diğer şirket oldu. Şirketin savunma geliri 2025 yılında 1 milyar 421,4 milyon dolar olarak kaydedildi.

        TÜRK ŞİRKETLERİNİN TOPLAM GELİRİ 14,9 MİLYAR DOLAR

        Defense News Top 100 listesinde yer alan 5 Türk şirketinin toplam savunma geliri 14,9 milyar dolara ulaştı. Bu tablo, Türkiye’nin savunma sanayisinde üretim kapasitesi, ihracat gücü ve küresel rekabet açısından geldiği noktayı ortaya koydu.

        Listenin zirvesinde ise ABD merkezli şirketler yer aldı. Lockheed Martin 72,1 milyar dolarlık savunma geliriyle ilk sıradaki yerini korurken, RTX 46 milyar dolarla ikinci, General Dynamics 39,4 milyar dolarla üçüncü, Northrop Grumman 37 milyar dolarla dördüncü ve BAE Systems 36 milyar dolarla beşinci sırada yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #türk savunma sanayi
        #Defense News Top 100
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin görüşüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin görüşüyor
        Trabzonspor'da Fatih Tekke ile yollar ayrıldı!
        Trabzonspor'da Fatih Tekke ile yollar ayrıldı!
        Felaketin tanıkları ve yürekleri dağlayan hikayeler!
        Felaketin tanıkları ve yürekleri dağlayan hikayeler!
        YouTuber Arif Kocabıyık tutuklandı
        YouTuber Arif Kocabıyık tutuklandı
        İdris Naim Şahin adliyede
        İdris Naim Şahin adliyede
        Muğla'da biri kadın 2 kişi ölü bulundu!
        Muğla'da biri kadın 2 kişi ölü bulundu!
        Nepal'deki yıkım havadan görüntülendi
        Nepal'deki yıkım havadan görüntülendi
        Birkaç saat sonra nikah masasına oturacakken ölü bulunmuşlardı... Ölüm nedenleri ortaya çıktı
        Birkaç saat sonra nikah masasına oturacakken ölü bulunmuşlardı... Ölüm nedenleri ortaya çıktı
        İsveçli mobilya devi 1500 üründe indirime gidecek
        İsveçli mobilya devi 1500 üründe indirime gidecek
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arıyor
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şanghay' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şanghay' açıklaması
        Ailesiyle buluştu
        Ailesiyle buluştu
        17 yaşındaki Zeynep 4 yıldır aranıyordu: Kayıp dosyasından cinayet çıktı
        17 yaşındaki Zeynep 4 yıldır aranıyordu: Kayıp dosyasından cinayet çıktı
        Protokol Yolu'nda bulunan eşek çekiciyle yediemine çekildi
        Protokol Yolu'nda bulunan eşek çekiciyle yediemine çekildi
        Galatasaray'a Fransız stoper!
        Galatasaray'a Fransız stoper!
        Balık sezonu açıldı: Tanesi 150 TL
        Balık sezonu açıldı: Tanesi 150 TL
        Deniz Gül, G.Saray için İstanbul'da!
        Deniz Gül, G.Saray için İstanbul'da!
        Fenerbahçe dört isim ile yollar ayrılıyor!
        Fenerbahçe dört isim ile yollar ayrılıyor!
        "Doktorlar hiç şans vermiyordu"
        "Doktorlar hiç şans vermiyordu"
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?