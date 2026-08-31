Cem Yılmaz taburcu edildi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde 29 Ağustos'ta göğüs ağrısı şikayetiyle rahatsızlanan Cem Yılmaz, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

TABURCU EDİLDİ

Sanatçı, buradaki müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti. Koroner yoğun bakım ünitesinde anjiyo yapılan ve kalp krizi takibi tamamlanan ünlü komedyen, tetkiklerinin ardından saat 19.30 sıralarında taburcu edildi.

"KÖTÜ BİR GÜN GEÇİRDİM"

Cem Yılmaz, geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastane odasından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında açıklamada bulunmuştu. Komedyen şu ifadeleri kullanmıştı: Sağ olun arkadaşlar, iyiyim. Tam 'A.R.O.G'un çekimleri bitti, dedim ki; "Şimdi iş bitince çıkar yorgunluğu, sette hiç belli etmez, kemiklerin ağrır iş bitince..." Dün kötü bir ağrı saplandı göğsüme, sırtıma. Eve gidip yatsam hala yatıyor olurdum... Ayvacık'taki ilk hastanede ve burada Çanakkale'deki arkadaşlarıma teşekkür ederim, edeceğim sonra detaylı... Soran, eden, gelen herkese teşekkür ederim. Sağlık Bakanımız da sağ olsun geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Tüm sağlık dünyası zaten beni sever, ne mutlu... Neyse, kötü bir gün geçirdim vesselam. Doktorlar "Stresten uzak durun" dedi, güldüm. Yine "Ağabey az iç" diyen, "Saçı kesti, yeni imaj" diyenlere bir sözüm var: Siz olmasanız kalp krizi de olmazdı hayatta. Sevenlere tekrar tekrar teşekkür ederim. Sağlıklı olun inşallah.

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