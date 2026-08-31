Arif Kocabıyık yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan ve kamuoyunda YouTuber olarak tanınan Arif Kocabıyık, Bulgaristan’a geçmek için geldiği Kapıkule Sınır Kapısı’nda tır dorsesinin altında gizlenmiş halde yakalandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli süreç kapsamında, 31 Ağustos 2026 günü saat 15.11 sıralarında Kapıkule Gümrük Sahası’nda Bulgaristan’a çıkış yapmak üzere gelen tırda arama ve kontrol gerçekleştirildi.

Kontroller sırasında tırın dorsesinin altında gizlenmiş iki kişi tespit edildi. Yapılan incelemede bu kişilerin Türk vatandaşı Arif Kocabıyık ile İran vatandaşı Shayan Peiman Samadi olduğu belirlendi.

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Sorgulamada, Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesince Kocabıyık hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 299/1. maddesinde düzenlenen “Cumhurbaşkanına hakaret” suçu kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu tespit edildi.

Kocabıyık’ın, hakkındaki yurt dışına çıkış yasağına rağmen Bulgaristan’a geçmek amacıyla tır dorsesinin altına gizlendiği ve bu şekilde sınırı geçmeye çalıştığı belirlendi.

Olayın ortaya çıkarılmasının ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli işlemler başlatıldı. Arif Kocabıyık ile tır sürücüsü Muhterem Altıntaş gözaltına alındı.

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Şüphelilerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak sevk edilmesi talimatı verildi.

Olayla ilgili soruşturmanın Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürüldüğü bildirildi.

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hakkında Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret ve çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan Arif Kocabıyık isimli şahıs, Ticaret Bakanlığı Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerimizce Kapıkule Gümrük Kapısı’nda bir tırın altına gizlenmiş vaziyette yakalanmıştır. Edinilen istihbari bilgi doğrultusunda, Edirne’de bulunan tır parklarında saklandığı bilgisine ulaşılması üzerine, Gümrükler Muhafaza ekiplerimizce başlatılan takip ve kontroller sonucu yakalanan Arif Kocabıyık; işlemlerinin tamamlanmasının ardından emniyet birimlerimize teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi.