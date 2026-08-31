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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İTO Başkanı Avdagiçten bankalara kredi faizlerini aşağı çekme çağrısı

        İTO Başkanı Avdagiçten bankalara kredi faizlerini aşağı çekme çağrısı

        İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Bankaların kredi faizlerini, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 300 baz puanlık indirimine paralel olarak bu hafta aşağı çekeceği açıklamalarının hızla gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 15:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İTO'dan bankalara faiz indirimi çağrısı

        İTO Başkanı Şekib Avdagiç, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,3 büyüdüğünü belirterek, İTO olarak büyümenin sadece hızına değil, hangi sektörlerden geldiğine baktıklarını ifade etti.

        İkinci çeyrekte alt kırılımların geçen çeyreğe göre daha umut verici bir tablo ortaya koyduğuna işaret eden Avdagiç, "İlk çeyrekte yüzde 0,8 daralan sanayi sektörü, ikinci çeyrekte yüzde 2,4 büyüyerek pozitif bölgeye geçti. Sanayinin toparlanması, büyümenin kalitesi açısından bu verinin en kıymetli tarafı" değerlendirmesinde bulundu.

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        "DIŞ TİCARET CEPHESİNDE DE GEÇEN ÇEYREĞE GÖRE DAHA OLUMLU BİR GÖRÜNÜM VAR"

        Şekib Avdagiç, dış ticaret cephesinde de geçen çeyreğe göre daha olumlu bir görünümün olduğunu ifade ederek, ilk çeyrekte mal ve hizmet ihracatının yüzde 12,7 gibi sert bir düşüş yaşadığını ve ikinci çeyrekte bu daralmanın yüzde 3,4’e gerilediğini kaydetti.

        İthalatın yüzde 6,4 azaldığı bu dönemde net dış talebin daha olumlu olduğunu aktaran Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Tarımdaki yüzde 13,3’lük artışı da çok değerli buluyoruz. Çeyreklik büyüme de yüzde 0,1’den yüzde 1,1’e yükselerek ivmelenmeye işaret ediyor. Bu gidişat olumlu ancak devam ettirmemiz önemli. Burada da finansman maliyetleri konusu devreye giriyor."

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        "İKİNCİ ÇEYREKTE SANAYİNİN TOPARLANMASI VE İHRACATTAKİ KAYBIN KAPANIYOR OLMASI UMUT VERİCİ"

        İTO Başkanı Şekib Avdagiç, inşaat sektörünün yüzde 1,9 daraldığını anımsatarak, yatırım iştahında da belirgin bir yavaşlamanın söz konusu olduğunu ve yatırımların ikinci çeyrekte yalnızca yüzde 0,6 arttığını hatırlattı.

        İkinci çeyrekte sanayinin toparlanması ve ihracattaki kaybın kapanıyor olmasının umut verici olduğuna dikkati çeken Avdagiç, "Ancak bu toparlanmanın kalıcı olması, yatırımların yeniden hız kazanmasına bağlı. Bu tablo, maliyetlerin reel sektör üzerindeki baskısını açıkça ortaya koyuyor. Bu noktada bankaların kredi faizlerini, TCMB’nin 300 baz puanlık indirimine paralel olarak bu hafta aşağı çekeceği açıklamalarının hızla gerçekleşmesini bekliyoruz." dedi.

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        Avdagiç, üretim ve ihracata dönük yatırımların finansmana daha kolay erişebilmesinin bugünün büyüme rakamlarını yarının istihdamına ve kalıcı üretim kapasitesine dönüştürecek en kritik adım olduğunu ifade ederek, "Beklentimiz, bu indirimin ticari kredilere hızla ve tüm bankacılık sektörüne yaygın biçimde yansıması. Ve tabii kur enflasyon makasının yeniden makul düzeylere taşınması." diye konuştu.

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        #bank
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