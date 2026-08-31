Türkiye’de suç işleyerek yurt dışına kaçan suçluların peşini bırakmayan İçişleri Bakanlığı, uluslararası adli iş birliği neticesinde, organize suç şebekelerine yönelik darbe üstüne darbe indiriyor.

Yurt dışına kaçan suç örgütü liderlerinin bir bir Türkiye'ye getirilmesi kararlılıkla sürdürülürken, geçtiğimiz günlerde aynı hafta içinde üç farklı ülkeden 4 organize suç örgütü elebaşının iadesi sağlandı. Arjantin, Gürcistan ve Azerbaycan başta olmak üzere yürütülen koordineli temaslar sonucu; suç örgütü elebaşları Türkiye'ye getirildi.

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TİFLİS TEMASLARININ ANA GÜNDEMİ ORGANİZE SUÇ VE UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

Suç odaklarının sınır ötesindeki hareket alanını tamamen daraltmayı hedefleyen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bu kapsamda ilk olarak yurt dışı temaslarını sıklaştıracak. İlk etapta Gürcistan'da olacak Bakan Çiftçi, Tiflis'te gerçekleştirilecek üst düzey temaslarında, organize suç örgütlerinin yurt dışındaki lojistik ve finansal yapılanmaları ile uyuşturucu kaçakçılığına karşı yürütülen kararlı mücadele görüşmede ana gündem maddesini oluşturacak. İki bakanın yapacağı görüşmelerde, organize suç örgütlerine ve zehir tacirlerine yurt dışında da göz açtırmayacak ortak mekanizmalar üzerinde durulacak.

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ÜÇLÜ MEKANİZMAYA YENİ ÜLKELER

Sınır aşan suçlara karşı kurulan diplomatik güvenlik kalkanının etki alanı da genişletiliyor. Daha önce Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan arasında yürütülen üçlü mekanizma toplantılarında bölgesel iş birliği kapsamından sınır aşan suçlara karşı, Gürcistan’ın da iş birliği kapsamına girerek alanın genişletilmesi planlanıyor.

DİPLOMATİK TEMASLAR HIZLANIYOR

Bakan Çiftçi’nin göreve gelmesinin ardından organize suç örgütlerinin iadesi hızlanmıştı. Suçluların kaynağındaki yapılanmaları da dağıtmayı hedefleyen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uyuşturucu ticareti ve sınır aşan organize suç şebekeleriyle sahada ve masada mücadeleyi aralıksız devam ettirecek. İçişleri Bakanlığı suç odaklarının yurt dışındaki uzantılarını tamamen temizlemek adına diplomatik temaslarını ve sınır ötesi operasyonel iş birliklerini kararlılıkla sürdürecek.