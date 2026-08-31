İtalyanlar duyurdu: Fiorentina, Torreira için devrede!
Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira için flaş bir iddia ortaya atıldı. Uruguaylı futbolcu için Fiorentina'nın yeniden harekete geçtiği öne sürüldü. İşte detaylar...
Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira için İtalya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Fiorentina, eski oyuncusu Lucas Torreira'yı yeniden kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
Haberde, 30 yaşındaki orta sahanın İtalyan ekibine katılma fikrine olumlu yaklaştığı ve Floransa'ya dönmekten memnuniyet duyacağı belirtildi.
2021-22 sezonunda kiralık Fiorentina forması giyen Uruguaylı futbolcu, kısa süren İtalya macerasının ardından Galatasaray'a transfer olmuştu. Torreira'nın Fiorentina'da geçirdiği dönem, hem taraftarların hem de kulübün hafızasında olumlu izler bıraktı.
Uruguaylı oyuncunun Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Fiorentina'nın transfer için kiralama ve satın alma opsiyonu içeren bir formül üzerinde çalışabileceği ifade edildi.
30 yaşındaki Torreira, 4 yıldır formasını giydiği Galatasaray'da 4 lig şampiyonluğu yaşadı.