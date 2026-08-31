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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Galatasaray İtalyanlar duyurdu: Fiorentina, Torreira için devrede!

        İtalyanlar duyurdu: Fiorentina, Torreira için devrede!

        Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira için flaş bir iddia ortaya atıldı. Uruguaylı futbolcu için Fiorentina'nın yeniden harekete geçtiği öne sürüldü. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 15:10 Güncelleme:
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        Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira için İtalya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi.

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        La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Fiorentina, eski oyuncusu Lucas Torreira'yı yeniden kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

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        Haberde, 30 yaşındaki orta sahanın İtalyan ekibine katılma fikrine olumlu yaklaştığı ve Floransa'ya dönmekten memnuniyet duyacağı belirtildi.

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        2021-22 sezonunda kiralık Fiorentina forması giyen Uruguaylı futbolcu, kısa süren İtalya macerasının ardından Galatasaray'a transfer olmuştu. Torreira'nın Fiorentina'da geçirdiği dönem, hem taraftarların hem de kulübün hafızasında olumlu izler bıraktı.

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        Uruguaylı oyuncunun Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Fiorentina'nın transfer için kiralama ve satın alma opsiyonu içeren bir formül üzerinde çalışabileceği ifade edildi.

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        30 yaşındaki Torreira, 4 yıldır formasını giydiği Galatasaray'da 4 lig şampiyonluğu yaşadı.

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        #Fiorentina
        #transfer
        #galatasaray
        #Lucas Torreira
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