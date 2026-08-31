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        Haberler Magazin Can Yılmaz'dan nefret söylemlerine tepki: Sevmemek başka, ölümünü istemek başka

        Can Yılmaz'dan nefret söylemlerine tepki: Sevmemek başka, ölümünü istemek başka

        Geçirdiği kalp krizinin ardından tedavisi hastanede devam eden ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz, kardeşiyle ilgili sosyal medyada yapılan bazı yorumlara isyan etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 08:47 Güncelleme:
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        Ağabeyi isyan etti

        Can Yılmaz, cumartesi günü geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından hastanede tedavisi süren kardeşi Cem Yılmaz ile ilgili yapılan bazı yorumlara kayıtsız kalamadı.

        Can Yılmaz, "Kimsenin Cem'i sevme mecburiyeti yok" diyerek, eleştiri ile bir insanın ölümünü dilemenin aynı şey olmadığını söyledi.

        Can Yılmaz ve Cem Yılmaz
        Can Yılmaz ve Cem Yılmaz

        Sosyal medyadaki nefret dilinin ve merhametsizliğin ulaştığı boyuta değinen Can Yılmaz, "Senden hoşlanmıyorum ile keşke ölseydin arasında fikir farkı değil, insanlıkla ilgili ciddi bir mesafe var. Üstelik mesele sadece Cem değil; bugün o, yarın sevmediğiniz başka biri. Ölümün bu kadar sıradan bir tartışma malzemesi haline gelmesi ürkütücü. Birini sevmemek çok insani, ancak ölmesini istemek değil" ifadelerini kullandı.

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        #kalp krizi
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