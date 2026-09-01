Av sezonu açıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2026-2027 su ürünleri av sezonunun başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Bu gece 2026-2027 su ürünleri av sezonunun başlamasıyla birlikte denizlerin bereketini sofralarımıza taşımak için vira bismillah diyerek denizlere açılacak tüm balıkçılarımıza hayırlı ve bereketli seferler diliyorum." ifadesine yer verdi.

BAKAN YUMAKLI, İZMİR'DE

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, balıkçıların 4,5 aydır denizlerden uzak kaldığını, sezon açılışını büyük bir heyecanla ve umutla beklediğini belirterek “Ülkemizde bu heyecanı yaşayan bin 600 büyük ölçekli balıkçı gemimiz var. Bu nedenle bugün burada sadece bir sezon açılışı yapmadığımızı ifade etmek istiyorum. Biz bugün balıkçılığımızın yarınına, denizlerimizin sürdürülebilirliğine ve bu ülkenin üretim gücüne inancımızı bu açılış vesilesiyle tekrar ifade etmiş oluyoruz" dedi.

40 MİLYON LİRALIK KREDİ MÜJDESİ Geçtiğimiz yıl 1 milyon 37 bin tonluk üretim ve 2,3 milyar dolarlık ihracatla kırılan Cumhuriyet tarihi rekoruna dikkat çeken Yumaklı, sektöre yönelik işletme kredi limitlerinin 40 milyon liraya çıkarıldığını ve Türk balıkçısının Ekim ayında Somali sularına açılacağını müjdeledi.

İSTANBUL'DA TÖREN

Kireçburnu Balıkçı İskelesi'nde yapılan törende konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, Vali Davut Gül'ün selamlarını iletti. Balıkçılığın insanlık tarihi kadar köklü bir meslek olduğunu belirten Kaya, "Tarım daha sonra gelişmiş. Dolayısıyla insanoğlu var olduğu andan itibaren bir şeyler avlayarak karnını doyurmaya başlamış ve bugüne kadar Cenab-ı Allah'ın sonsuz rahmetiyle yaratmış olduğu bu doğa da insanoğluna o ilk yaratılışından bu yana insanları beslemeye tarımıyla, doğasıyla devam ediyor. Burada elbette ki çok kutsal bir görev yapıyorsunuz. İnsanların karnını doyuruyorsunuz ve bunu doğadan doyuruyorsunuz." diye konuştu.

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Balıkçılığın büyük bir özveri ve tutku gerektirdiğini dile getiren Kaya, balıkçıların helal rızık için gecenin ilerleyen saatlerinden gün ağarana kadar denizlerde emek verdiğini anlattı.

Tüm balıkçıları tebrik eden Kaya, şunları kaydetti:

"Allah sizleri kazalardan, belalardan esirgesin. Seferleriniz bereketli olsun, bol olsun, ağlarınız dolu olsun inşallah. Bizler sizlerden gelecek balıkları sofralarımıza bekliyoruz. Ne kadar çok balık tutarsanız, o balıkları inşallah daha ucuza yiyeceğiz. Bu memleketin ucuz balığa da ihtiyacı var. Hem sağlıklı hem doğal... Her sofranın en önemli besin kaynaklarından bir tanesi. Sofralarımızı bu nimetten mahrum bırakmadığınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Balıkçılık sezonumuzun hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Vira bismillah, rastgele."

İl Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel'in yaptığı duanın ardından balıkçılar denize uğurlandı.

TEKİRDAĞ'DA "VİRA BİSMİLLAH" DEDİLER

Tekirdağ'da, yeni av sezonun başlamasıyla birlikte balıkçılar, havai fişek gösterileri ve dualarla 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı.

Denizlerimizde balık avı yasağının sona ermesi nedeniyle Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi Limanı'nda tören düzenlendi. Balıkçılık sektörünün ve Tekirdağ'ın denizle olan bağının önemine dikkat çekildiği programa Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, balıkçılar, aileleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından davetlilere 1500 balık ekmek dağıtıldığı programda konuşan Kumbağ Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Özer Bilge, "Bu sene çok umutluyuz. Palamut balığı bol gösteriyor. Allah nasip kısmet ederse, nasibimiz varsa bol, iyi bir sene bekliyoruz, hayırlısına bakalım. Açılışımızı yaptıktan sonra teknelerimiz 'Vira Bismillah' deyip açılacaklar. Karadeniz'de çok bol miktarda palamut gözüküyor. İnşallah arkasından lüfer de olur, hamsi, hepsini bekliyoruz. Hayırlısı ama palamut çok gözüküyor. Temennimiz, halkımızın da ucuz balık yemesi. Vatanımıza, milletimize, herkese hayırlı olsun sezonumuz" dedi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ise balıkçılığın sabır, emek ve cesaret gerektirdiğini belirterek, "Bazen gecenin karanlığında, bazen dalgada, bazen denizde ailesinin rızkı için teknesine atlayıp denize açılan balıkçı kardeşlerimizin verdiği mücadele gerçekten çok kıymetlidir. Bizler Süleymanpaşa Belediyesi olarak, emeğin ve alın terinin her zaman yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Çünkü Kumbağ demek deniz demek, deniz demek emek demek bereket demek" diye konuştu.

GÜRPINAR BALIK HALİ'NDE PALAMUT BOLLUĞU

İstanbul'da 1 Eylül (bugün) itibarıyla başlayan av sezonunun ardından, balıkçıların dönüşüyle Gürpınar Balık Hali'nde hareketlilik yaşandı. Balıkçı Orhan Korkmaz, "Bol, bereketli balık bekliyoruz bu sene. Her şey var. Palamut zaten bu sene, son 20 yılın ilki; böyle bir bolluk var yani. Palamut bol" dedi.

2026-2027 su ürünleri av sezonu gece yarısı itibarıyla başladı. Yaklaşık 4 buçuk aylık aranın ardından denize açılan balıkçılar, gece boyu avladıkları balıkları Gürpınar Balık Hali'ne getirdi. Sezonun ilk balıklarını alarak müşterilerine satmak isteyen balıkçı esnafı ise halde yoğunluk oluşturdu.

Balık haline gelen balıkçılar, avladıkları balıkları mezat usulüyle satışa sundu. Balıkçı Orhan Korkmaz, "Bugün 'Vira Bismillah' diyerek başladık. Bol, bereketli balık bekliyoruz bu sene. Her şey var. Palamut zaten bu sene, son 20 yılın ilki; böyle bir bolluk var yani. Palamut bol. Şu an hamsi az ama önümüzdeki günlerde onun da bol olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.