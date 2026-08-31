VLAHOVIC HAT TRICK YAPTI

Beşiktaş - Çorum FK maçı canlı anlatım - Trendyol Süper Lig 3. hafta maç skoru ve önemli pozisyonlar
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında ligin yeni ekiplerinden Arca Çorum Futbol Kulübü'nü konuk ediyor. Beşiktaş, geçen hafta Alanyaspor karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyetle ligdeki ilk yenilgisini yaşadı. Siyah-beyazlıların 6 maçlık gol yememe serisi de bu karşılaşmayla sona erdi. Beşiktaş'ın ligde 3 puanı bulunurken Arca Çorum FK'nın ise Galatasaray karşısında aldığı beraberlikle 1 puanı buluyor. İşte Beşiktaş - Çorum FK mücadelesine dair tüm detaylar, maç skoru ve önemli pozisyonlar...
Siyah-beyazlı takımın sol beki Rıdvan Yılmaz, Çorum FK maçında Beşiktaş formasıyla 100. maçına çıkmaya hazırlanıyor. 25 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı formayla Süper Lig'de 79, Ziraat Türkiye Kupası'nda 11, Avrupa kupalarında 8 ve TFF Süper Kupa'da ise 1 kez olmak üzere 99 maça çıkarken 4 kez gol sevinci yaşadı.
Beşiktaş formasını ilk olarak 2018-2019 sezonunda teknik direktör Şenol Güneş döneminde giyen Rıdvan Yılmaz, "dalya" demek için Çorum FK karşısında teknik direktör Vincenzo Italiano'dan şans bekleyecek. Rıdvan Yılmaz, UEFA Avrupa Ligi play-off'unda Kauno Zalgiris ile oynanan karşılaşmada yedek kulübesinde maça başlamış ve süre almamıştı.
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BEŞİKTAŞ SON İKİ MAÇINDA GOL ATAMADI
Siyah-beyazlı takım, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi play-off'unda oynadığı son iki karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı. Beşiktaş, bu sezon 6'sı Avrupa, 2'si lig olmak üzere 8 resmi maçta 9 gol attı.
Ligde Alanyaspor, Avrupa'da ise Kauno Zalgiris ağlarını havalandıramayan siyah-beyazlılar, Çorum FK karşısında bu serisini sonlandırmaya çalışacak.
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ÇORUM FK İLE İLK RANDEVU
Beşiktaş ile Çorum FK, kulüp tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'de bu sezon ilk defa mücadele etme hakkı elde eden Çorum ekibi, siyah-beyazlı takımın lig tarihinde karşılaştığı 77. takım olacak.
Öte yandan Çorum FK, Galatasaray ve Kasımpaşa'nın ardından 3. haftada da İstanbul ekibi olan Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak.
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YENİ TRANSFERLER FORMA BEKLEYECEK
Beşiktaş'ta yeni transferler Ernest Poku ve Fabio Miretti, Çorum FK karşısında görev verilmesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.
Hafta içinde takıma katılan ve lisansları çıkarılan iki futbolcunun maç kadrosunda olması bekleniyor.
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İKİ EKİP DE ÇIKIŞ PEŞİNDE!
Yeni sezona 1'er galibiyet ve yenilgiyle giren siyah-beyazlı futbol takımı, ligin yeni ekiplerinden Çorum FK'yı mağlup ederek Fenerbahçe derbisine kayıpsız gitmeyi hedefliyor. Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.
Kırmızı-siyahlı ekipte ligin ilk haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Alexandros Kyziridis, forma giyemeyecek.
İlk kez mücadele ettiği Süper Lig'in açılış maçında Galatasaray ile 2-2 berabere kalan, ikinci haftada konuk ettiği Kasımpaşa'ya 1-0 yenilen Çorum FK, Beşiktaş'tan puan alarak taraftarını mutlu etmek istiyor.
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BEŞİKTAŞ - ÇORUM FK MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Arca Çorum FK'yi ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak.
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