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        Beşiktaş - Çorum FK maçı canlı anlatım - Trendyol Süper Lig 3. hafta maç skoru ve önemli pozisyonlar

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında ligin yeni ekiplerinden Arca Çorum Futbol Kulübü'nü konuk ediyor. Beşiktaş, geçen hafta Alanyaspor karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyetle ligdeki ilk yenilgisini yaşadı. Siyah-beyazlıların 6 maçlık gol yememe serisi de bu karşılaşmayla sona erdi. Beşiktaş'ın ligde 3 puanı bulunurken Arca Çorum FK'nın ise Galatasaray karşısında aldığı beraberlikle 1 puanı buluyor. İşte Beşiktaş - Çorum FK mücadelesine dair tüm detaylar, maç skoru ve önemli pozisyonlar...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 10:30 Güncelleme:
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        Heyecan sürüyor!

        STAT: Tüpraş Stadı

        HAKEM: Çağdaş Altay

        SAAT: 21.30

        YAYIN: beIN Sports 2

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Arca Çorum FK'yi ağırlıyor.

        VLAHOVIC HAT TRICK YAPTI

        66' Beşiktaş, Dusan Vlahovic'in golü ile maçta farkı üçe çıkarıyor.

        VLAHOVIC'TEN BİR GOL DAHA

        59' Beşiktaş, Dusan Vlahovic'in golü ile maçta farkı tekrar ikiye çıkarıyor.

        FARK 1'E İNDİ

        52' Arca Çorum FK, Mohamed Diomande'nin golü ile maçta farkı bire indiriyor.

        VLAHOVIC SİFTAH YAPTI

        43' Beşiktaş, Dusan Vlahovic'in golü ile maçta farkı ikiye çıkarıyor.

        MAÇTA İLK GOL

        9' Beşiktaş, Vaclav Cerny'nin golü ile maçta öne geçiyor.

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        MAÇ BAŞLADI

        1' Hakem Çağdaş Altay maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye ev sahibi Beşiktaş başlıyor.

        İLK 11'LER BELLİ OLDU

        Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.

        Çorum FK: Felipe, Gökhan, Penetra, Smolcic, Borza, Ramadani, Berat, Diomande, Serdar, Emircan, Ramirez.

        RIDVAN YILMAZ "DALYA" PEŞİNDE

        Siyah-beyazlı takımın sol beki Rıdvan Yılmaz, Çorum FK maçında Beşiktaş formasıyla 100. maçına çıkmaya hazırlanıyor. 25 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı formayla Süper Lig'de 79, Ziraat Türkiye Kupası'nda 11, Avrupa kupalarında 8 ve TFF Süper Kupa'da ise 1 kez olmak üzere 99 maça çıkarken 4 kez gol sevinci yaşadı.

        Beşiktaş formasını ilk olarak 2018-2019 sezonunda teknik direktör Şenol Güneş döneminde giyen Rıdvan Yılmaz, "dalya" demek için Çorum FK karşısında teknik direktör Vincenzo Italiano'dan şans bekleyecek. Rıdvan Yılmaz, UEFA Avrupa Ligi play-off'unda Kauno Zalgiris ile oynanan karşılaşmada yedek kulübesinde maça başlamış ve süre almamıştı.

        BEŞİKTAŞ SON İKİ MAÇINDA GOL ATAMADI

        Siyah-beyazlı takım, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi play-off'unda oynadığı son iki karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı. Beşiktaş, bu sezon 6'sı Avrupa, 2'si lig olmak üzere 8 resmi maçta 9 gol attı.

        Ligde Alanyaspor, Avrupa'da ise Kauno Zalgiris ağlarını havalandıramayan siyah-beyazlılar, Çorum FK karşısında bu serisini sonlandırmaya çalışacak.

        ÇORUM FK İLE İLK RANDEVU

        Beşiktaş ile Çorum FK, kulüp tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

        Süper Lig'de bu sezon ilk defa mücadele etme hakkı elde eden Çorum ekibi, siyah-beyazlı takımın lig tarihinde karşılaştığı 77. takım olacak.

        Öte yandan Çorum FK, Galatasaray ve Kasımpaşa'nın ardından 3. haftada da İstanbul ekibi olan Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak.

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        YENİ TRANSFERLER FORMA BEKLEYECEK

        Beşiktaş'ta yeni transferler Ernest Poku ve Fabio Miretti, Çorum FK karşısında görev verilmesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

        Hafta içinde takıma katılan ve lisansları çıkarılan iki futbolcunun maç kadrosunda olması bekleniyor.

        İKİ EKİP DE ÇIKIŞ PEŞİNDE!

        Yeni sezona 1'er galibiyet ve yenilgiyle giren siyah-beyazlı futbol takımı, ligin yeni ekiplerinden Çorum FK'yı mağlup ederek Fenerbahçe derbisine kayıpsız gitmeyi hedefliyor. Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

        Kırmızı-siyahlı ekipte ligin ilk haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Alexandros Kyziridis, forma giyemeyecek.

        İlk kez mücadele ettiği Süper Lig'in açılış maçında Galatasaray ile 2-2 berabere kalan, ikinci haftada konuk ettiği Kasımpaşa'ya 1-0 yenilen Çorum FK, Beşiktaş'tan puan alarak taraftarını mutlu etmek istiyor.

        BEŞİKTAŞ - ÇORUM FK MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Arca Çorum FK'yi ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak.

        Müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports 2 ekranlarından yayınlanacak.

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        #beşiktaş
        #Çorum FK
        #süper lig
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