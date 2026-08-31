Chloe Loughnan, hamile olduğunu duyurdu
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan anne olmaya hazırlanıyor. Karnı burnunda pozlarını paylaşan model, hamilelik haberini, "Şimdiye kadarki en sevdiğim bölüm" notuyla paylaştı
Şarkıcı Serdar Ortaç ile 2014-2019 yılları arasında sürdürdüğü evlilikle tanınan İrlandalı model Chloe Loughnan, anne olmaya hazırlanıyor.
"EN SEVDİĞİM BÖLÜM"
Sosyal medya hesabından karnı burnunda pozlarını paylaşan ünlü model, gönderisine "Şimdiye kadarki en sevdiğim bölüm" notunu ekleyerek müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı.
Mimar sevgilisi Fergus Hennessy ile bir süredir aşk yaşayan Loughnan, 2023 yılında romantik bir evlilik teklifi almış ve bu teklife "Evet" yanıtını vermişti.
Chloe Loughnan'ın hamilelik haberi, eski eşi Serdar Ortaç'ın evli oldukları dönemde dile getirdiği çocuk özlemini ve yaptığı açıklamaları yeniden akıllara getirdi.
"İLK GÜNDEN BERİ ÇOCUK İSTEĞİMİ DİLE GETİRDİM"
Ortaç, o dönemde şu ifadeleri kullanmıştı: 6 yıldır Chloe ile birlikteyim, 2.5 yıldır da evliyiz. İlk günden beri çocuk isteğimi dile getirdim ama o her yıl 'Seneye' diyor. 2017’de de çocuğum olmazsa biri kız diğeri erkek iki evlatlık alacağım. İnşallah çocuğum olur da evlatlığa gerek kalmaz.
"EVLİLİĞİ BECEREMEDİM"
İkilinin yollarını ayırmasının ardından yaşanan nafaka ve haciz iddiaları uzun süre magazin gündeminde yer bulmuştu. Serdar Ortaç, o dönem yaptığı açıklamada, "8 sene sonra şutladı beni. Evliliği beceremedim. Annem 'Sarışınlara bulaşma' demişti, dinlemedim" ifadelerini kullanmıştı.
"KENDİSİNDEN HİÇ BEKLEMEZDİM"
Haciz konusu hakkında da konuşan şarkıcı, tepkisini şu sözlerle dile getirmişti: Eskiden sorun yaratmıyordu ama demek ki coştu. Eve haciz koymuş, tabii ki ödeyeceğiz; bende parası kalmaz. Kendisinden hiç beklemezdim. Ne alacak, kanepe mi alacak?
"İNŞALLAH SERDAR HAYATINDA MUTLU OLUR"
Chloe Loughnan ise iddialara karşı geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, "Hiçbir zaman nafaka almadım. Niye hala devam ediyor bilmiyorum. Seneler oldu önüme bakıyorum. İnşallah Serdar hayatında mutlu olur" demişti.