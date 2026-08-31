"İLK GÜNDEN BERİ ÇOCUK İSTEĞİMİ DİLE GETİRDİM"

Ortaç, o dönemde şu ifadeleri kullanmıştı: 6 yıldır Chloe ile birlikteyim, 2.5 yıldır da evliyiz. İlk günden beri çocuk isteğimi dile getirdim ama o her yıl 'Seneye' diyor. 2017’de de çocuğum olmazsa biri kız diğeri erkek iki evlatlık alacağım. İnşallah çocuğum olur da evlatlığa gerek kalmaz.