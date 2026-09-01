Girne'de arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Girne açıklarında 259'u yolcu ve 8'i mürettebat olmak üzere 267 kişinin bulunduğu yolcu gemisinin pazar günü öğlen saatlerinde sonra alabora olmasının ardından kayıp 20 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Gemi faciasında hayatını kaybeden 8 kişinin de Türk vatandaşı olduğu bildirildi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olmasının ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarının 7 gün 24 saat esasına göre sürdüğünü belirterek, "En büyük önceliğimiz kayıp insanlarımıza ulaşmaktır. Çalışmalarımız gündüz olduğu gibi gece boyunca da aynı kararlılıkla devam edecektir" dedi.

REKLAM

Ünal Üstel, dün gün içerisinde Girne Limanı’ndaki çalışmaları yerinde takip ettikten sonra katıldığı cenaze töreninin ardından yeniden limana giderek kayıp yakınlarıyla bir araya geldi. Ailelere arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Üstel, Türkiye’nin desteği ve ilgili tüm birimlerin katılımıyla çalışmaların kesintisiz devam ettiğini ifade etti.

Üstel, gece yürütülecek arama-kurtarma ve görüntü aktarma faaliyetlerinde 8 gemi, 9 bot, 1 uçak, 7 helikopter ve 5 İHA’nın görev yapacağını vurguladı. Başbakan Üstel, arama kapasitesinin artırılması amacıyla Türkiye’den derin deniz arama kabiliyetine sahip, 1000 metre derinliğe kadar çalışma yapabilen özel arama gemisinin de yarın bölgeye ulaşmasının beklendiğini belirtti.

REKLAM

SİVİL DENİZ SEFERLERİ YENİDEN BAŞLAYACAK

Üstel, normal sivil deniz ulaşımının aksamaması amacıyla gerekli düzenlemelerin tamamlandığını ve yarından itibaren sivil deniz seferlerinin yeniden başlayacağını bildirdi.

Olay nedeniyle bilet aldığı halde yolculuğunu gerçekleştiremeyen vatandaşların haklarının korunması için gerekli tüzük değişikliğinin de yapıldığını belirten Üstel, "Gece de durmayacağız. Kayıp insanlarımıza ulaşabilmek için tüm imkânlarımızla sahada olmaya devam edeceğiz" dedi.