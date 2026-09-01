İstanbul Sancaktepe’de milli antrenör Funda Bakış’ın öldürülmesiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Tutuklanan cinayet şüphelisi Zehra G.’nin bir dönem Funda Bakış’ın spor salonunda antrenör olarak çalıştığı öğrenildi. Zehra G., ifadesinde Bakış’a 120 bin lirasını kredi çekerek, 30 bin lirasını ise altın olarak toplam 150 bin lira borç verdiğini öne sürdü. Parasını geri alamadığını iddia eden Zehra G.’nin, “Bugün yarın diyerek beni oyaladı. Olay günü para meselesini konuşmak için buluştuk. Aramızda tartışma çıktı. Olay gerçekleşti. Korktuğum için olay yerinden kaçtım” dediği öğrenildi.

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3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Önceki gün Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi’nde 21 yaşındaki Zehra G. tarafından öldürülen 39 yaşındaki milli antrenör Funda Bakış cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli dün adliyeye sevk edildi.

ZEHRA G. TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen cinayet şüphelisi Zehra G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli ise haklarında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı.

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Soruşturmayla birlikte Zehra G. ile Funda Bakış arasındaki ilişkinin ayrıntıları da ortaya çıktı. Zehra G.’nin bir dönem Funda Bakış’ın spor salonunda antrenör olarak çalıştığı öğrenildi.

120 BİN LİRA KREDİ, 30 BİN LİRALIK ALTIN

Zehra G., poliste verdiği ifadesinde Funda Bakış ile arasında 150 bin liralık borç meselesi bulunduğunu iddia etti. Zehra G.’nin anlatımına göre yaklaşık 1 yıl Funda Bakış’ın spor salonunda çalıştı ve 2 ay önce işten ayrıldı. Bu süre içerisinde çektiği 120 bin liralık krediyi ve 30 bin lira değerindeki altınını Funda Bakış’a borç olarak verdiğini öne sürdü.

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“BORCUNU ÖDEMEDİ, BENİ OYALADI”

Parasını geri almak için Funda Bakış ile birkaç kez görüştüğünü öne süren Zehra G., sürekli oyalandığını iddia etti. Olay günü de para meselesini konuşmak için buluştuklarını belirten Zehra G.’nin ifadesinde, “150 bin lira kadar kredi çekip borç para verdim. Bugün yarın diyerek beni oyaladı. Olay günü para meselesini konuşmak için buluştuk. Aramızda tartışma çıktı. Olay gerçekleşti. Korktuğum için olay yerinden kaçtım” dediği öğrenildi.

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ÇANTASINDAKİ KÜÇÜK ÇAKIYI ÇIKARDI

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı. Funda Bakış ile Zehra G.’nin spor salonuna yakın bir kafenin önünde buluştukları belirlendi. İkili, kafenin önündeki sokakta önce konuşmaya başladı. Ancak bir süre sonra konuşma tartışmaya dönüştü.

Elde edilen bilgilere göre, tartışmanın büyümesi üzerine Zehra G., çantasında bulunan küçük çakıyı çıkararak Funda Bakış’a doğru savurdu. Göğsünden ağır şekilde yaralanan 39 yaşındaki milli antrenör Funda Bakış hastaneye kaldırıldı. Bakış, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Olayın ardından başlatılan çalışma sonucu Zehra G. ile birlikte 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zehra G. tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.