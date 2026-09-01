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        Haberler Gündem Yargı Bolu Belediyesi'ne 'hayalet araç' operasyonu: 22 gözaltı kararı

        Bolu Belediyesi'ne 'hayalet araç' operasyonu: 22 gözaltı kararı

        Bolu Belediyesi'ne yönelik "hayalet araç" operasyonu düzenlendi. 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 08:20 Güncelleme:
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        Bolu Belediyesi'ne 'hayalet araç' operasyonu: 22 gözaltı kararı

        Bolu Belediyesi'ne yönelik 7 ilde "hayalet araç" operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 22 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni gelişme yaşandı.

        Bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin 376 TL fazla ve yersiz ödeme yapıldığı tespit edildi.

        Bolu merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında aralarında tutuklu bulunan eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye yöneticileri, personel ve şirket yetkililerinin bulunduğu 23 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

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        #Bolu Belediyesi
        #hayalet araç
        #son dakika
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