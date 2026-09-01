KKTC'deki feribot faciasının ardından kayıp 20 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Türkiye'nin gönderdiği TCG Işın Gemisi de KKTC'ye ulaştı. Gemi, derin deniz operasyonu yapacak.

Habertürk'ten Emine Derya'nın haberine göre, gemide otonom row aracı ile 550 metre derinlikte bulunan enkazda arama çalışması yapılacak. TCG Işın Gemisi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın kurtarma ve yedekleme gemisi.

Gemi, su altı operasyonları için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın en önemli araçlarından birisi. Gemi, bin metreye kadar deniz altında arama yapabiliyor. Facianın yaşandığı bölgede batığın 514 metrede olduğu belirtiliyor.

ERHÜRMAN'DAN YENİ AÇIKLAMA

Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, "Batık gemi, 550 metrede tespit edildi" açıklamasında bulundu.

İHA'da yer alan habere göre KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı kurtarma gemisi TCG Alemdar'ın yarın Girne'ye gelerek gemi faciasında kaybolan 20 kişinin bulunmasına yönelik arama faaliyetlerine destek vereceğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Başbakan Ünal Üstel, Girne Limanı'nda bekleyişlerini sürdüren kayıp yakınlarıyla bir araya gelerek arama-kurtarma çalışmalarındaki son durum hakkında bilgi verdi. Gemi faciasında kaybolan 20 kişiyi arama çalışmalarının son derece hassas yürütüldüğünü ve bu nedenle zaman alabileceğini belirten Erhürman, Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Işın'ın bugün çalışmalara başladığını, ikinci gemi TCG Alemdar'ın ise yarın Girne açıklarında olacağını söyledi. KKTC Cumhurbaşkanı, "İnşallah bugün belli bir noktada size bilgi verebileceğiz. Bugün arzu ettiğimiz sonuçlara ulaşamazsak bu vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor. Yarın ikinci geminin desteğiyle çalışmalar devam edecek" diye konuştu.

"20 KİŞİ KAYIP, 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ"

Faciaya ilişkin son rakamları paylaşan Erhürman, kayıp yakınlarına seslenerek, "Acınızı yüreğimde hissediyorum. Bu anlatılabilir bir acı değil" dedi. Erhürman, kayıp yakınlarının gelişmeler konusunda düzenli olarak bilgilendirileceğini ifade etti. Arama çalışmalarında önceliğin denizin derinliklerindeki batığa ulaşmak olduğunu vurgulayan Tufan Erhürman, "Şu anda bütün konsantrasyonumuz derindeki batığa ulaşmak ve oradan ulaşabileceğimiz her şeyi su yüzüne çıkarmak" diye konuştu.

TCG Işın'ın batığa yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Erhürman, yürütülen operasyonun hassasiyeti nedeniyle çalışmaların zaman alabileceğine dikkati çekti. Facianın ardından başlatılan soruşturma sürecine de değinen KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, yargı sürecinin hızlı şekilde devam ettiğini, olayın idari ve teknik boyutlarına ilişkin incelemelerin de sürdürüldüğünü belirtti.

GİRNE AÇIKLARINDA ARAMA ÇALIŞMALARI

İHA'da yer alan habere göre de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne bağlı Girne’den hareket ettikten dakikalar sonra batan yolcu feribotunda kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları için Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Işın gemisi gelişmiş teknolojisi ile Girne açıklarında arama çalışmalarına başladı.

Fotoğraf: AA

Pazar günü Mersin Taşucu’na hareket eden feribot dakikalar sonra KKTC’ye bağlı Girne açıklarında su alarak alabora olmuştu. Gemide kaybolan 20 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına bugün Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Işın gemisi de katıldı. Türk Deniz Kuvvetleri’nin TCG Işın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi Akdeniz’de göreve başladı. Tamamen yerli ve milli imkanlarla İstanbul’da inşa edilerek 2017 yılında hizmete giren TCG Işın, sahip olduğu ileri teknoloji sualtı arama, kurtarma ve dalış sistemleriyle derin denizde operasyon gerçekleştirebiliyor. Deniz altını tarama özelliği de bulunan gemi gelişmiş teknolojisi ile ön plana çıkan gemi 68 metre uzunluğa ve 14 metre genişliğe sahip. Gemi, kurtarma, yedekleme, dalış, sualtı operasyonları ve tıbbi destek faaliyetlerini gerçekleştirebilecek şekilde tasarlandı.

BİN METRE DERİNLİĞE KADAR ARAMA-KURTARMA

TCG Işın’ın ana görevleri arasında satha çıkma kabiliyetini kaybetmiş denizaltıları aramak ve personelini kurtarmanın yanı sıra 1000 metre derinliğe kadar arama-kurtarma görevleri gerçekleştirmek bulunuyor. Geminin dinamik konumlandırma sistemi, zorlu deniz şartlarında bulunduğu mevkiyi korumasına imkan sağlıyor. Bu özellik, özellikle sualtı arama-kurtarma faaliyetleri sırasında geminin belirlenen noktada güvenli şekilde operasyon yürütmesine imkan tanıyor. TCG Işın ayrıca 600 metre derinliğe kadar dört noktadan demirleyerek mevki muhafazası yapabiliyor.

3 BİN METREYE İNEBİLEN SUALTI SİSTEMLERİ

TCG Işın, Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki gelişmiş derin deniz sistemlerinin kullanılabileceği altyapıya sahip bulunuyor. Gemide, birinci sınıf dalgıç özel ihtisaslı personel tarafından kullanılan ve 365 metre derinlikte çalışma imkanı sağlayan Atmosferik Dalış Sistemi (ADS) kullanılabiliyor.

Platform aynı zamanda 3 bin metre derinliğe kadar inebilen uzaktan kumandalı sualtı aracının (ROV) ve kurtarma çanının kullanımına uygun kıçüstü alan ve altyapıya sahip. Satıhtan İkmalli Dalış Sistemi (SİDS) sayesinde ise 3 dalgıçla 90 metre derinliğe kadar dalış gerçekleştirilebiliyor.

Fotoğraf: AA

DENİZ TABANINI SONARLA TARAYABİLİYOR

TCG Işın’ın Yandan Taramalı Sonar (YTS) sistemi, belirlenen sahalarda deniz tabanının taranması ve 1000 metreye kadar derinlikte bulunan nesnelerin mevkilerinin tespit edilmesi amacıyla kullanılabiliyor. Geminin Çok Bimli İskandil Sistemi (ÇBİS) ise 3 bin metre çalışma derinliğine sahip bulunuyor. Sistemle deniz tabanının ayrıntılı şekilde incelenmesi ve sualtındaki hedeflerin belirlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilebiliyor.

GEMİDE BASINÇ ODASI VE TIBBİ MÜDAHALE İMKANI

TCG Işın, sualtı operasyonlarının yanı sıra kapsamlı tıbbi destek imkanlarıyla da görev yapabiliyor. Gemide bulunan Sabit Basınç Odası Sistemi, dalış hastalıklarına maruz kalan dalgıçların oksijen ve karışım gaz kullanılarak yüksek basınç altında tedavi edilmesine imkan sağlıyor. İki bölümden oluşan ve 9 personel kapasiteli basınç odası 82 metre derinliğe kadar basınçlandırılabiliyor. Gemide ayrıca radyolojik ve biyokimyasal tetkiklerin yanı sıra hasar kontrol cerrahisi, yoğun bakım ve basınç odası tedavisi gerçekleştirilebiliyor.

600 METRE DERİNLİKTEKİ DENİZALTIYA 14 GÜN HAVA SAĞLAYABİLİYOR

TCG Işın’ın Denizaltı Havalandırma Sistemi, 600 metreye kadar derinlikte kazaya uğramış bir denizaltının hava ihtiyacını karşılayabiliyor. Sistem, içerisinde en fazla 50 personel bulunan bir denizaltıya en az 14 gün süreyle hava sağlayabilecek kapasiteye sahip. Derin deniz arama-kurtarma alanındaki gelişmiş imkanlarıyla TCG Işın, Girne açıklarında kayıp kişilerin bulunmasına yönelik sürdürülen çalışmalara destek veriyor.

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