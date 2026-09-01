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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Tesla Optimus insansı robotu Fremont fabrikasında üretime başladı: Evlere 2027’de girecek

        Tesla Optimus insansı robotu Fremont fabrikasında üretime başladı: Evlere 2027’de girecek

        Tesla'nın geliştirdiği Optimus insansı robotu, şirketin Kaliforniya'daki Fremont fabrikasında resmi olarak üretime başladı. Halka satışın 2027'de hedeflendiği robot, insanların evlerine girecek ilk tam işlevsel insansı robot olarak öne çıkıyor. İlk üretilen birimler ise şirketin kendi iç eğitim programında kullanılacak.

        Giriş: 01 Eylül 2026 - 10:51 Güncelleme:
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        Tesla: "Optimus dünyayı değiştirecek"

        İnsansı robotlar, onlarca yıldır bilim kurgu filmlerinin ve laboratuvarların konusu olsa da son yıllarda yapay zeka, sensör teknolojileri ve elektrikli motor sistemlerindeki ilerlemelerle gerçek hayata hızla yaklaşıyor. Boston Dynamics, Figure AI ve Agility Robotics gibi şirketlerin ardından Tesla da bu alana güçlü bir şekilde girdi. Şirket, insan formunda tasarladığı Optimus robotunun seri üretimine Fremont fabrikasında start verdi. Daha önce Model S ve Model X araçlarının montaj hattı olarak kullanılan alan, robot üretimine dönüştürüldü. Sektör kaynakları ve şirket açıklamaları, üretimin Ağustos 2026 sonu itibarıyla başladığını doğruluyor. Elon Musk daha önce, sürecin tamamen yeni bir üretim hattı ve yaklaşık 10 bin farklı parça gerektirmesi nedeniyle başlangıçta “son derece yavaş” ilerleyeceğini vurgulamıştı.

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        ÜRETİM SÜRECİ VE KAPASİTE HEDEFLERİ

        Fremont’taki hat, uzun vadede yılda 1 milyon Optimus üretimi için tasarlandı. İlk aşamada üretilen robotlar, Tesla’nın “Optimus Academy” adı verilen iç eğitim programına yönlendirilecek. Bu programda robotlar, fabrika içinde basit görevleri öğrenerek veri toplayacak. Daha yüksek hacimli üretim için ise Texas’taki Giga Texas tesisinde ikinci bir hat planlanıyor. Şirket, 2026 yılı sermaye harcamalarının büyük bölümünü bu dönüşüme ve robotik yatırımlarına ayırdı.

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        HALKA SATIŞ VE EV KULLANIMI HEDEFİ

        Optimus’un dış müşterilere satışı için 2027 yılı hedefleniyor. Tesla yetkilileri, Gen 3 tasarımının tamamlandığını ve tedarik zincirinin büyük ölçüde kilitlendiğini ifade ediyor. Robot, ev ortamında günlük işlerde kullanılabilecek ilk tam işlevsel insansı robot olarak konumlandırılıyor. Bu gelişme, otomotiv sektöründen robotik ve yapay zeka alanına doğru Tesla’nın stratejik dönüşümünün somut bir adımı olarak değerlendiriliyor.

        OPTIMUS, TÜM DÜNYAYI SIRTINDA TAŞIYACAK

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        Gelişme, X platformunda da hızla yayıldı. Optimus odaklı hesaplar ve teknoloji takipçileri, “Optimus resmi olarak üretime girdi” ve “Gelecek şimdi” şeklinde paylaşımlar yaptı. Özellikle Fremont fabrikasında üretimin başladığına dair videolar ve “halka satış 2027’de, insan evlerine girecek ilk tam işlevsel insansı robot olacak” ifadeleri içeren postlar büyük ilgi gördü. Paylaşımlarda robotun dünyayı değiştireceği vurgusu öne çıktı. Optimus'un kendi twitter (X) hesabından "Optimus tüm dünyayı sırtında taşıyacak" şeklinde paylaşımlar yapıldı.

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        GELECEK VİZYONU

        Elon Musk, Optimus’u “şimdiye kadarki en büyük ürün” olarak tanımlıyor. Üretim rampasının zorluklarına rağmen şirket, robotun hem endüstriyel hem de evsel kullanımda devrim yaratacağını öngörüyor. İlk üretim birimlerinin performans verileri ve ev kullanımına yönelik yeteneklerinin detayları, önümüzdeki dönemde daha net ortaya çıkacak.

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        #Tesla
        #Optimus
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        #İNSANSI ROBOT
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