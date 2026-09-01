Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İş Yaşam
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.177,95 %-1,09
        DOLAR 48,2752 %0,03
        EURO 56,0522 %-0,06
        GRAM ALTIN 6.770,79 %-1,89
        BITCOIN 78.339,00 %-0,65
        FAİZ 39,96 %0,08
        GÜMÜŞ GRAM 100,37 %-2,81
        GBP/TRY 65,4614 %0,05
        EUR/USD 1,1606 %-0,10
        BRENT PETROL 91,68 %1,45
        ÇEYREK ALTIN 11.070,24 %-1,89
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam The Times manşete taşıdı: Türkiye dünyaya örnek oldu

        The Times manşete taşıdı: Türkiye dünyaya örnek oldu

        The Times gazetesi, Türkiye'nin 1 Temmuz'da ülke genelinde uygulamaya aldığı Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemini "dünyanın en gelişmiş depozito iade sistemlerinden biri" olarak gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 07:27 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        The Times manşete taşıdı: Türkiye dünyaya örnek oldu

        Londra merkezli yayın kuruluşu The Times'ta yayımlanan haberde, Türkiye'nin depozito yönetimi ve geri dönüşüm alanındaki uygulamalarına ve COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un değerlendirmelerine yer verildi.

        Haberde, Türkiye'de QR kodları, dijital takip altyapısı ve iade otomatlarıyla yürütülen DOA'nın Birleşik Krallık açısından örnek oluşturabileceği belirtildi.

        Türkiye'nin modelinin, kaynakların ülke içinde tutulması ve stratejik ham maddelerin yeniden ekonomiye kazandırılması bakımından dikkat çektiği vurgulandı.

        REKLAM

        YILDA YAKLAŞIK 25 MİLYAR AMBALAJ İŞLEME KAPASİTESİ

        Haberde, Türkiye'de vatandaşların geri dönüştürülebilir ambalajları sisteme teslim ederek depozito bedellerini dijital cüzdanlarına alabildiği ve sistemin yılda yaklaşık 25 milyar ambalajı işleme kapasitesine sahip olduğu aktarıldı.

        Sistemin ekonomik ve istihdam boyutuna da değinilen haberde, uygulamanın cari açığın azaltılmasına yaklaşık 1 milyar dolarlık katkı sağlamasının ve yaklaşık 20 bin kişilik istihdam oluşturmasının öngörüldüğü kaydedildi.

        "DAHA YÜKSEK TOPLAMA VE GERİ DÖNÜŞÜM ORANLARI SAĞLAMIŞTIR"

        Haberde görüşlerine yer verilen Bakan Kurum ise depozito iade sistemlerinin geri dönüşüm oranlarının artırılmasındaki önemine dikkati çekti.

        REKLAM

        Kurum, "Bu sistem, uygulandığı her yerde daha yüksek toplama ve geri dönüşüm oranları sağlamıştır. Tecrübemiz, iyi tasarlanmış bir depozito iade sisteminin sanayiye yüksek kaliteli geri dönüştürülmüş malzeme sağlayabileceğini göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #the times
        #doa
        #Depozitosu Olan Ambalajlar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin görüşüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin görüşüyor
        Felaketin tanıkları ve yürekleri dağlayan hikayeler!
        Felaketin tanıkları ve yürekleri dağlayan hikayeler!
        YouTuber Arif Kocabıyık tutuklandı
        YouTuber Arif Kocabıyık tutuklandı
        İdris Naim Şahin adliyede
        İdris Naim Şahin adliyede
        Muğla'da biri kadın 2 kişi ölü bulundu!
        Muğla'da biri kadın 2 kişi ölü bulundu!
        Nepal'deki yıkım havadan görüntülendi
        Nepal'deki yıkım havadan görüntülendi
        Birkaç saat sonra nikah masasına oturacakken ölü bulunmuşlardı... Ölüm nedenleri ortaya çıktı
        Birkaç saat sonra nikah masasına oturacakken ölü bulunmuşlardı... Ölüm nedenleri ortaya çıktı
        İsveçli mobilya devi 1500 üründe indirime gidecek
        İsveçli mobilya devi 1500 üründe indirime gidecek
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arıyor
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şanghay' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şanghay' açıklaması
        Ailesiyle buluştu
        Ailesiyle buluştu
        17 yaşındaki Zeynep 4 yıldır aranıyordu: Kayıp dosyasından cinayet çıktı
        17 yaşındaki Zeynep 4 yıldır aranıyordu: Kayıp dosyasından cinayet çıktı
        Protokol Yolu'nda bulunan eşek çekiciyle yediemine çekildi
        Protokol Yolu'nda bulunan eşek çekiciyle yediemine çekildi
        Galatasaray'a Fransız stoper!
        Galatasaray'a Fransız stoper!
        Balık sezonu açıldı: Tanesi 150 TL
        Balık sezonu açıldı: Tanesi 150 TL
        Deniz Gül, G.Saray için İstanbul'da!
        Deniz Gül, G.Saray için İstanbul'da!
        Fenerbahçe dört isim ile yollar ayrılıyor!
        Fenerbahçe dört isim ile yollar ayrılıyor!
        "Doktorlar hiç şans vermiyordu"
        "Doktorlar hiç şans vermiyordu"
        Serdar Ortaç'ın eski eşi anne oluyor
        Serdar Ortaç'ın eski eşi anne oluyor
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?