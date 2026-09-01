Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, sponsorluk töreninde transfer ve ayrılıklar için açıklamalarda bulundu.

İşte Kamer'in açıklamaları:

"KOLAY DEĞİL BU"

"Eskiden 13-14 sene önce yöneticilik yaparken Brezilya'dan iki tane futbolcu almıştık. Bunlardan biri André Santos, biri de Baroni idi. Birisi de milli takımın sol bekiydi. Arkadaşlar tam 11 milyon euro ikisinin değeri. 5,5 milyon euro transfer ödemeli, 750 bin euro 800 bin euro maaşlar. Şimdi baktığınız zaman yani bir futbolcu için 40 milyon 50 milyon euro bonservis bedelleri, 7, 8, 9, 10 milyona varan maaşlar, %40 üzerine ödenen vergiler... Baktığınız zaman hakikaten hiç kolay değil bu ekonomi."

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"BİZİ BAĞLAYAN 10+4 KURALI VAR"

"Bizi bağlayan 10+4 kuralı var. 10 tane futbolcumuz kadrolarını yerlerini aldı. Aslında 4 genç oyuncu da tamamlandı. Bir kadroyu oluşturken bir yandan geçmişten gelen sırtınızda yükler var. Daha önce maalesef 10+4 geleceği bile bile önlem alınmamış, 9-10 tane satmamız gereken bir oyuncu ekibiyle karşılaştık. TFF'ye teşekkür ediyorum, önemli ve değerli bir katkı sağladılar son değişiklikle. Oyuncular lisanslanabilecek, elde kalanlar. UEFA ve Türkiye Kupası'nda olabilecekler. Kötü niyetli birçok futbolcunun önüne geçildi."

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"BECAO, DIEGO CARLOS VE ÇAĞLAR TAKIMDAN AYRILACAK; OOSTERWOLDE AMELİYAT OLACAK"

"Bizde bekleyen 2-3 futbolcu var, nasıl olsa lisans iptal olacak, 2-3 senelik parayı alacağız, cezalarını da alacağız, gideceğiz istediğimiz takımda oynayacağız diye bekleyenler vardı. Bugün itibarıyla Becao, Diego Carlos, Çağlar ile yollarımızı ayırmakla kadro planlamasını tamamlayacağız. Oosterwolde sakatlandığı için transferi gerçekleşmedi. Yedek kadromuzda değerlendireceğiz. Bugün ameliyat olacak."

🚨 "Becao, Diego Carlos, Çağlar ile yollarımızı ayırmakla kadro planlamasını tamamlayacağız."



🎙️ Cihan Kamer: Bizi bağlayan 10+4 kuralı var. 10 tane futbolcumuz kadroda yerlerini aldı. Aslında 4 genç oyuncunun durumu da tamamlandı. Bir kadro oluştururken, bir yandan geçmişten… pic.twitter.com/0KXI9ndvqp — HT Spor (@HTSpor) September 1, 2026

🎙️ Cihan Kamer: Oosterwolde'nin sakatlığı nedeniyle transferi gerçekleşmedi. Onu yedek kadromuzda değerlendireceğiz. Bugün ameliyat olacak.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkCXr7 pic.twitter.com/x4yWQXMPSc — HT Spor (@HTSpor) September 1, 2026

"23 YAŞ ALTI ÇALIŞMAMIZ VAR"

"23 yaş altı çalışmamız var. Transfer Avrupa'da bu gece, bizde 4'ünde bitiyor. Bizim 1-2 gün içinde genç, 23 yaş altı bir oyuncu için çalışmalarımız sürecek. Bu gerçekleşmemesi halinde, hiç önemli değil."

🎙️ Cihan Kamer: 23 yaş altı bir oyuncu için çalışmamız var. Transfer Avrupa'da bu gece, bizde ise 4'ünde bitiyor. Önümüzdeki 1-2 gün içinde genç, 23 yaş altı bir oyuncu için çalışmalarımız sürecek. Bu gerçekleşmezse de hiç önemli değil.



Satışlarla ve UEFA'dan gelen parayla… pic.twitter.com/ouSYL61SnW — HT Spor (@HTSpor) September 1, 2026

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"BÖYLE İLERLEMEK İSTİYORUZ"

"En son maçta, Samsunspor maçında, bir Oğuz ön plana çıktı, bütün oyuncularımız artık ön plana çıkacak. Fenerbahçe bir yıldızlar topluluğu. İlk hedefi başardık. İkinci hedef ilk 24. Bu şekilde ilerlemek istiyoruz."

"8 MİLYON EURO DAHA ÖDEYECEĞİZ"

"Satışlarla ve UEFA'dan gelen parayla ekonomimiz rahatlandı deniyor ama örnek olsun diyorum; Diego Carlos'u gönderiyoruz ama 8 milyon Euro daha transfer bedeli ödeyeceğiz. Gönderdiklerimizden transfer bedeli alamıyoruz. Amrabat'ı gönderdik ama 8 milyon Euro transfer taksidi var."

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"EKONOMİYİ YÖNETMEK KOLAY DEĞİL"

"Bizim harcamalarımız, neredeyse Avrupa'daki üst düzey kulüpler noktasında ama gelirlerimiz... Avrupa'daki gelirler ile kıyaslayalım. Hakikaten böyle bir ekonomiyi yönetmek çok kolay değil."

"TALISCA'YI ALKIŞLARLA UĞURLAYACAĞIZ"

"İnşallah Talisca'yı da, bütün taraftarlarımızın alkışıyla uğurlayacağız. Katkı vererek gidiyor Talisca. Maddi manada değil, birçok maçta yer aldı, ter döktü, emek verdi. Taraftarın gönlünü kazanarak gidecek. Onu alkışlayarak göndereceğiz. Bugün sonuçlanacağını umuyoruz."

🎙️ Cihan Kamer: Talisca'yı bütün taraftarlarımızın alkışıyla uğurlayacağız. Talisca, birçok maçta ter dökerek, emek vererek ve katkı sağlayarak gidiyor. Dolayısıyla taraftarın gönlünü kazanarak ayrılacak. Onu alkışlayarak yollayacağız. Bugün sonuçlanacağını umuyoruz.



▶️ Canlı… pic.twitter.com/jz2txgUrqT — HT Spor (@HTSpor) September 1, 2026

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"KANATLARDA OYNAYAN 10 NUMARA"

"Biz kanatlarda da oynayabilecek 10 numara arayışı içindeyiz. Olursa bunu değerlendireceğiz. Olmazsa kendi kadromuzda o pozisyonlarda kullanabileceğimiz çok değerli oyuncularımız var. 3 gün bir maç oynayacağız, kolay takvim değil. Kolay takvimden de gelmedik. Asensio'nun yokluğu çok önemli bizim için. Eğer stoperlerimizde sıkıntı olsaydı, yedeklememiştik. 3 günde 1 maç temposu kolay değil. Takım oturuyor. Buna da alışacak takım, değerli bir takımımız var. Olursa kanatlarda da oynayabilecek bir 10 numara arayışımız var. Arayışımız değil, görüşmelerimiz var. Olursa 1-2 gün içinde olacak. Olmazsa olmayacak."

🎙️ Cihan Kamer: Biz kanatlarda da oynayabilecek bir 10 numara arayışı içindeyiz. Olursa bunu değerlendireceğiz. Olmazsa kendi kadromuzda o pozisyonlarda kullanabileceğimiz çok değerli oyuncularımız var. Üç günde bir maç oynayacağız, kolay bir takvim değil. Kolay bir takvimden de… pic.twitter.com/3UykJQ12p6 — HT Spor (@HTSpor) September 1, 2026

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"ÇAĞLAR'IN NEREYE GİDECEĞİNİ BİLMİYORUM"

"Çağlar'ın nereye gideceğini bilmiyoruz. İngiltere'de bir kulüple görüşüyor diye biliyorum. Kendisini davet ettik, görüşeceğiz ve Allah nasip ederse yollarımızı ayıracağız."

🎙️ Cihan Kamer: Çağlar'ın nereye gideceğini bilmiyoruz. İngiltere'de bir kulüple görüştüğünü biliyorum. Kendisini davet ettik, görüşeceğiz ve Allah nasip ederse yollarımızı ayıracağız. pic.twitter.com/zUqpWCsZxC — HT Spor (@HTSpor) September 1, 2026

"TRANSFER SEZONU FENERBAHÇE İÇİN KAPANMIŞTIR"

"Chobani, Şampiyonlar Ligi'ne kalmamız sebebiyle ekstra destekleri olacak. Dünyaya açılan bir marka. Şampiyonlar Ligi'nde Chobani markasıyla oynayacağız. Transfer sezonu Fenerbahçe için kapanmıştır. YouTuber arkadaşlarımız yeni yeni hikayeler yazmasın. Bitti, kapandı. Alınacaksa 1 tane genç 23 yaş altı alınacak. Onunla ilgili toto başlamıştır. YouTuberlar şimdi onlarca alakasız futbolcuyu izlersiniz. Yerli yabancı transfer sezonumuz bizim açımızdan kapanmıştır."

💥 "Transfer sezonu Fenerbahçe için kapanmıştır."



🎙️ Cihan Kamer: Chobani, Şampiyonlar Ligi'ne kalmamız sebebiyle ekstra destekleri olacak. Dünyaya açılan bir marka. Şampiyonlar Ligi'nde Chobani markasıyla mücadele edeceğiz. Transfer sezonu Fenerbahçe için kapanmıştır. YouTuber… pic.twitter.com/GXStE1Cd7o — HT Spor (@HTSpor) September 1, 2026

"KÜFÜR İSTEMİYORUZ"

"Önümüzde derbi var, arkasından Roma'yı misafir edeceğiz. Hıncahınç dolacak stadımız çok şükür. Samsunspor maçında yaşadığımız bir üzücü olay var. Sayın Başkanımız, son 5 dakika çok üzüldü. Karşı takımın başkanına yapılan küfürlü tezahürat için, aşırı üzüldü. Severiz sevmeyiz, taraftarımızla ilgili yanlış ilişkiler olmuştur Samsun başkanıyla. Biz Samsun'da güzel karşılandık, ağırlandık. 2-0 galipken böyle bir tezahürat hiç yakışmadı. Tribünde küfür istemiyoruz, özellikle rica ediyoruz. Başkanımız inanılmaz üzüldü. İnanılmaz kararlı başkanımız, küfür girmeyecek stada. Coşkuyla destekleyeceğiz takımı."

"ÇAĞLAR İLE AYRILIK NEDENİ..."

"Çağlar Söyüncü ile yollarımızı ayırmamızın nedenlerinden biri, Çağlar'ın taraftarımız tarafından sokulduğu psikolojik durum. Taraftarlarımızdan, 90 dakika pozitif destek bekliyoruz. İnşallah derbiyi de, Roma maçını da kazanacağız."