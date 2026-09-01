Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi için Bişkek'te

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bişkek'te Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen aile fotoğrafına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konakladığı otelde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinin ardından zirvenin gerçekleştirildiği Irıs Ordo Kongre Merkezi'ne geçti.

Erdoğan, burada Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından karşılandı. Liderler, daha sonra aile fotoğrafı çektirdi.

Aile fotoğrafı çekiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, solunda ise Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çekimi sırasında bazı liderlerle ayaküstü sohbet etti.

ALİYEV İLE GÖRÜŞTÜ

Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Erdoğan, zirve marjındaki temaslarına başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak, konakladığı otelde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile baş başa görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinde, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için bulunduğu Bişkek'te Aliyev ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, liderler, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan'ın özellikle enerji, altyapı ve ulaştırmada attığı işbirliği adımlarının kıymetinin bölgedeki atmosferde daha iyi anlaşıldığını, iki devlet, tek millet anlayışıyla ilişkileri her alanda derinleştirmenin ülkelere fayda sağlayacağını ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Azerbaycan-Ermenistan barışına her zaman katkı sunmaya devam edeceklerini, sağlanacak barışın bölgeye can suyu olacağını belirtti.

Erdoğan, görüşmede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i Antalya'da düzenlenecek COP31 Zirvesi'ne davet etti.