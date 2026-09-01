Beşiktaş'ın istediği Richard Rios'a Hull City talip oldu!
Transfer dönemini yoğun bir şekilde geçiren Beşiktaş, orta saha hattına Benfica forması giyen Richard Rios'u dahil etmek istiyor. Ancak siyah-beyazlılara İngiltere'den Hull City rakip oldu.
Yaz transfer dönemini hareketli geçiren Beşiktaş, yaptığı takviyelerin meyvesini almaya başladı.
Sezona flaş bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti.
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, Süper Lig'de de oynadığı 3 maçtan 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken, son oynanan Çorum FK karşılaşmasını 6-2'lik skorla kazanarak rakiplerine gözdağı verdi.
Transfer dönemi bitmeden bir orta saha transferi daha gerçekleştirmek isteyen Beşiktaş yönetimi rotayı Portekiz'e çevirdi.
Kesici özelliği dışında pas oyununda ve pozisyon bilgisi bakımından zengin bir isme yönelmek isteyen siyah-beyazlılar, Benfica forması giyen Richard Rios'u renklerine bağlamayı planlıyor.
Ayrıca Beşiktaş'ın dışında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Premier Lig ekibi Hull City Kolombiyalı ön libero için devreye girdi.
Gianluigi Longari'nin haberine göre; Beşiktaş'ın Richard Rios transferine daha yakın olduğu ama henüz transferi tamamlayacak seviyede olmadığını da belirtti.
Yönetim, 26 yaşındaki futbolcuyu Benfica'dan kiralık olarak takıma katmak istiyor.
Geçtiğimiz sezon Palmeiras'tan 17 milyon euroya transfer edilen Richard Rios, Benfica forması ile çıktığı 45 maçta 8 gol ile 6 asiste imza attı.