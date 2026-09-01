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        Beşiktaş'ın istediği Richard Rios'a Hull City talip oldu!

        Transfer dönemini yoğun bir şekilde geçiren Beşiktaş, orta saha hattına Benfica forması giyen Richard Rios'u dahil etmek istiyor. Ancak siyah-beyazlılara İngiltere'den Hull City rakip oldu.

        Giriş: 01 Eylül 2026 - 10:14 Güncelleme:
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        Yaz transfer dönemini hareketli geçiren Beşiktaş, yaptığı takviyelerin meyvesini almaya başladı.

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        Sezona flaş bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti.

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        Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, Süper Lig'de de oynadığı 3 maçtan 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken, son oynanan Çorum FK karşılaşmasını 6-2'lik skorla kazanarak rakiplerine gözdağı verdi.

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        Transfer dönemi bitmeden bir orta saha transferi daha gerçekleştirmek isteyen Beşiktaş yönetimi rotayı Portekiz'e çevirdi.

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        Kesici özelliği dışında pas oyununda ve pozisyon bilgisi bakımından zengin bir isme yönelmek isteyen siyah-beyazlılar, Benfica forması giyen Richard Rios'u renklerine bağlamayı planlıyor.

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        Ayrıca Beşiktaş'ın dışında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Premier Lig ekibi Hull City Kolombiyalı ön libero için devreye girdi.

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        Gianluigi Longari'nin haberine göre; Beşiktaş'ın Richard Rios transferine daha yakın olduğu ama henüz transferi tamamlayacak seviyede olmadığını da belirtti.

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        Yönetim, 26 yaşındaki futbolcuyu Benfica'dan kiralık olarak takıma katmak istiyor.

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        Geçtiğimiz sezon Palmeiras'tan 17 milyon euroya transfer edilen Richard Rios, Benfica forması ile çıktığı 45 maçta 8 gol ile 6 asiste imza attı.

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        Ayrıca Benfica, Richard Rios'un oynadığı ön libero bölgesine bu sezon Enzo Barrenechea ile Joao Palhinha'yı kadrosuna katmıştı.

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        #beşiktaş
        #Hull City
        #Richard Rios
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