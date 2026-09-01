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        Haberler Dünya Girne'de alabora olan geminin iskelen ayrıldığı anlar ortaya çıktı

        Girne'de alabora olan geminin iskelen ayrıldığı anlar ortaya çıktı

        Girne açıklarında 30 Ağustos günü öğlen saatlerinde alabora olan geminin seferine çıktığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 09:04 Güncelleme:
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        Girne'de alabora olan geminin iskelen ayrıldığı anlar!

        Girne açıklarında 267 kişinin bulunduğu yolcu gemisinin 30 Ağustos günü alabora olmadan önce geminin limandan ayrıldığı sırada kaydedilen görüntüler ortaya çıktı.

        Girne'de meydana gelen 8 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin kaybolduğu gemi faciasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

        Faciadan önce limandan ayrılan geminin son görüntüleri, çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, geminin limandan denize açıldığı anlar yer aldı.

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        #Girne
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        #haberler
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