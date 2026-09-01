Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Emlak
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.180,97 %-1,07
        DOLAR 48,2754 %0,03
        EURO 56,0613 %-0,04
        GRAM ALTIN 6.761,97 %-2,02
        BITCOIN 78.251,00 %-0,76
        FAİZ 39,96 %0,08
        GÜMÜŞ GRAM 100,31 %-2,87
        GBP/TRY 65,4488 %0,03
        EUR/USD 1,1604 %-0,12
        BRENT PETROL 91,44 %1,18
        ÇEYREK ALTIN 11.058,87 %-1,99
        Haberler Ekonomi Emlak Gayrimenkul sektörü kira sözleşmelerinin e-Devlet'ten hazırlanmasına olumlu bakıyor

        Gayrimenkul sektörü kira sözleşmelerinin e-Devlet'ten hazırlanmasına olumlu bakıyor

        Hazine ve Maliye Bakanlığının kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden hazırlanmasını zorunlu hale getirmeye yönelik çalışması gayrimenkul sektörü temsilcileri ve tüketici derneklerince olumlu karşılandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 11:17 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kira sözleşmelerinin e-Devlet'e taşınması neleri değiştirecek?

        Bakanlık, kiracılar ve ev sahipleri için kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden güvenilir şekilde hazırlanmasına dair hizmetin birinci fazını 4 Kasım 2024'te vatandaşların hizmetine açtı.

        Bu fazda, taşınmaz sahibi gerçek kişi tarafından e-Devlet Kapısı'ndaki "kira sözleşmesi işlemleri" bölümü üzerinden hazırlanacak sözleşmenin, kiracı ve varsa kefil tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden onaylanması sağlanıyor.

        Uygulamanın ikinci fazına 9 Mayıs 2025'te geçildi ve emlak danışmanları ile yetkilendirilen kişilere de sözleşme hazırlama ve tarafların (taşınmaz sahibi/hissedar, kiracı ve varsa kefil) onayına sunma imkanı tanındı.

        REKLAM

        Bu hizmetin fonksiyonları, kullanıcıların talepleri doğrultusunda sürekli geliştiriliyor. Bu kapsamda "hata düzeltme" ve "güncelleme" fonksiyonları da kullanıcıların hizmetine sunuldu.

        Bu sayede hazırlanan sözleşmelere onay verilmesinin ardından 15 gün içinde yazım, rakam veya bilgi girişlerindeki maddi yanlışlıklar giderilebiliyor. "Güncelle" fonksiyonu ile de sözleşmenin taraflarının iletişim bilgileri, kira tutarı ve ödenmesine ilişkin bilgiler sürekli güncel tutulabiliyor.

        Uygulamayla, kira sözleşmeleri için zaman damgalı "barkodlu belge" oluşturulabiliyor ve e-Devlet Kapısı üzerinden doğrulama işlemi yapılabiliyor.

        REKLAM

        Hazine ve Maliye Bakanlığınca, kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden hazırlanmasını zorunlu hale getirmeye yönelik çalışma yapılıyor. Gayrimenkul sektörü temsilcileri ve tüketici dernekleri söz konusu uygulamanın zorunlu hale getirilmesini, kayıt dışılığın engellenmesi, yetkisiz kiralanmaların önüne geçilmesi ve tarafların sözleşme kayıtlarını daha şeffaf tutabilmesi açısından olumlu karşılarken, belirli bir yaşın üstündeki vatandaşların bu uygulamaya geçilmeden önce e-Devlet kullanımı için bilgilendirilmesi gerektiği ifade ediliyor.

        REKLAM

        "Kontrat kaybolmaz, taraflar ve kira bedeli kayıt altına girer"

        Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Genel Başkanı Hakan Akdoğan, sistemin zorunlu hale getirilmesiyle sahte sözleşmelerin önüne rahatça geçilebileceğini ve ev sahibinin gerçekten malik olup olmadığının doğrulanabileceğini belirtti.

        Sistemin zorunlu olmasının belgelerin saklanabilirliği açısından önemli olacağını dile getiren Akdoğan, "Kontrat kaybolmaz, taraflar ve kira bedeli kayıt altına girer. Uyuşmazlıklarda sözleşmenin tarihi ve içeriği konusunda ispat kolaylaşır. Bürokrasi azalır. Belki de en önemlisi, Türkiye'nin gerçek kira verisini ortaya çıkarabilecek çok güçlü bir veri tabanı oluşur." dedi.

        REKLAM

        Akdoğan, her kira ilişkisinin standart bir e-Devlet şablonuna sığmasının zor olduğunu, özel şartlar, tahliye taahhüdü, demirbaşlar, depozito, şirket kiralamaları, alt kira veya karmaşık ticari kiralamaların nasıl yönetileceği konusunda netlik gerektiğini ifade etti.

        Kira bedellerinin tamamının merkezi olarak kayıt altına alınmasının daha rahat olacağına işaret eden Akdoğan, "Kayıt dışı kira gelirleriyle mücadeleyi ciddi biçimde kolaylaştıracak. Yani e-kontrat yalnızca vatandaşın işini kolaylaştıran dijital bir sözleşme sistemi değil aynı zamanda kira piyasasının şeffaflaşması ve vergi denetiminin güçlenmesi anlamına geliyor." diye konuştu.

        REKLAM

        Akdoğan, zorunluluk getirilecekse sistemin önce hayatın içindeki bütün kira ilişkilerine cevap verecek kadar esnek hale gelmesi gerektiğini, e-kira sözleşmelerinin yaygınlaştırılması kadar sözleşmelerin doğru ve eksiksiz hazırlanmasının da önemli olduğunu belirtti.

        Yetki belgeli emlak işletmelerine sistem içinde daha fazla yetki ve sorumluluk verilmesinin, hatta kiralama işlemlerinde e-sözleşmenin yetkili emlak işletmeleri aracılığıyla hazırlanmasının teşvik edilmesinin uyuşmazlıkları önemli ölçüde azaltacağı kanaatinde olduklarını söyleyen Akdoğan, "Kira bedeli, artış şartları, depozito, demirbaşlar, özel hükümler ve teslim koşulları gibi ileride ihtilafa dönüşebilecek pek çok başlığın mevzuata ve uygulamaya hakim profesyoneller tarafından en başta doğru şekilde düzenlenmesi hem kiracıyı hem mülk sahibini koruyacaktır." dedi.

        REKLAM

        "İşlemlerin merkezi ve güvenli bir altyapı üzerinden yürütülmesi önemli bir kazanım olacaktır"

        Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği Başkanı Mustafa Kemal Şahin, kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden hazırlanmasının kira piyasasında güven, şeffaflık ve kayıtlılık açısından önemli bir dönüşüm sağlayacağını vurguladı.

        Bugüne kadar kira sözleşmelerinin çoğunlukla matbu formlar veya farklı dijital yöntemlerle hazırlandığını belirten Şahin, "Yeni sistemle birlikte işlemlerin merkezi ve güvenli bir altyapı üzerinden yürütülmesi önemli bir kazanım olacaktır." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Şahin, sistemin zorunlu hale getirilmesiyle, kiracıların mülk sahibini veya yetkiliyi güvenle doğrulayabileceğini, bu sayede sahte ilanların ve yetkisiz kiralamaların engelleneceğini vurguladı.

        Taşınmaz sahipleri açısından da kiracının kimlik bilgilerinin doğrulanması ve sözleşme sürecinin kayıt altına alınmasının önemli bir avantaj olduğunu belirten Şahin, "Emlak danışmanları açısından ise uygulamanın ikinci fazıyla birlikte yetki belgeli profesyonellerin sisteme dahil edilmesini son derece önemli buluyoruz. Gayrimenkul danışmanı yalnızca tarafları bir araya getiren kişi değildir, kiralama sürecinin doğru, güvenli ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesinde önemli bir rol üstlenmektedir." dedi.

        REKLAM

        Şahin, bu sistemin, kayıtlı ve profesyonel çalışan emlak işletmelerinin sektördeki konumunu da güçlendireceğini, sistemin kullanımının giderek arttığını ancak istenilen seviyeye ulaşılması için erken olduğunu ve dijital dönüşümün zaman gerektirdiğini söyledi.

        Sistemi aktif olarak kullanan ve memnun olan meslektaşları olduğunu belirten Şahin, "Özellikle tarafların güvenli şekilde doğrulanması ve işlemlerin dijital ortamda kayıt altına alınması olumlu karşılanıyor." ifadesini kullandı.

        Şahin, sistemin daha yaygın kullanılması için bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının artırılması gerektiğine dikkati çekerek şunları söyledi:

        REKLAM

        "Sahada karşılaşılan hisseli mülkiyet, birden fazla taşınmaz sahibi, birden fazla kiracı, kefil, şirketlerin kiracı olması ve farklı kira ilişkileri gibi durumların sistem içinde daha kapsamlı şekilde çözülebilmesi önem taşıyor. Bu sistemin en önemli avantajlarından biri işlem süreçlerini hızlandırmasıdır. Tarafların her zaman aynı anda ve aynı yerde bulunmasına gerek kalmadan kira sözleşmesi sürecinin dijital ortamda yürütülebilmesi önemli bir kolaylık sağlıyor. Resmiyet açısından baktığımızda ise e-Devlet altyapısı vatandaşlara daha yüksek bir güven duygusu veriyor. Tarafların güvenli şekilde sisteme giriş yapması ve sözleşmeyi elektronik ortamda onaylaması, işlemin daha güvenilir bir zeminde gerçekleşmesini sağlıyor. Aynı zamanda tüm sürecin dijital olarak kayıt altına alınması, ileride oluşabilecek tartışmalarda sözleşmenin geçmişine ilişkin önemli bir kayıt oluşturuyor."

        REKLAM

        Şahin, sistemle taşınmaz sahipliği ve taraf bilgilerinin doğrulanabileceğine, taşınmaz sahibi olmayan veya taşınmazı kiraya verme yetkisi bulunmayan kişilerin işlem yapmasının da önüne geçilebileceğine vurgu yaptı.

        Barkodlu ve zaman damgalı belge oluşturulmasının kira uyuşmazlıklarının önüne geçilmesi için önemli olduğunu belirten Şahin, "Kira uyuşmazlıklarında sözleşmenin hangi tarihte yapıldığı, tarafların ne zaman onay verdiği ve belgenin sonradan değiştirilip değiştirilmediği gibi konular önem taşıyabiliyor. Taraflar arasında ileride yaşanabilecek uyuşmazlıklarda, belgenin e-Devlet üzerinden oluşturulduğunun ve doğrulanabildiğinin görülmesi önemli bir güvence oluşturacaktır. Bu durum hem tarafların haklarının korunmasına hem de uyuşmazlıkların daha sağlıklı değerlendirilmesine katkı sağlayabilir." dedi.

        REKLAM

        Şahin, kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden hazırlanmasını, Türkiye'de gayrimenkul sektörünün dijitalleşmesi açısından önemli ve doğru bir adım olarak gördüklerini ifade ederek, uygulamanın başarısının yalnızca zorunluluk getirilmesiyle değil, sistemin sahadaki ihtiyaçlara cevap vermesiyle mümkün olacağını dile getirdi.

        "Sözleşmelerin muhafazası açısından mutlaka yararlı olacaktır"

        Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük de kira sözleşmelerinin dijital olarak yapılabilmesinin önemli olduğunu belirterek, bu durumun internet kullanabilen kişiler için rahatlık ancak kullanamayan kesimler için zor bir süreç olabileceğini söyledi.

        REKLAM

        Belirli bir yaşın üstündeki grupların e-Devlet kullanımında hala zorluk yaşadığını dile getiren Küçük, finansal okuryazarlıkta olduğu gibi e-Devlet kullanımını öğretebilecek projelerin artırılması gerektiğini ifade etti.

        Küçük, söz konusu zorunluluk için toplumun e-Devlet kullanımı konusunda bilgilendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bazı ülkelerde sırf sözleşme hukuku için çalışan hukuk ofisleri var. Onların görevi sözleşmeleri incelemek, sözleşmedeki olumlu olumsuz durumları ortaya koymak." diye konuştu.

        REKLAM

        Sistemin avantajları olduğunu belirten Küçük, kira sözleşmelerinin saklanmasının önemine işaret etti. Küçük, e-Devlet üzerinden yapılan bu sözleşmelere istenildiği zaman ulaşma rahatlığı olduğunu belirtti.

        Küçük, tarafların sözleşmeyi imzalamadan önce 3 veya 5 gün inceleme süresi hakkının olmasının önemli olduğunu dile getirerek, "Kayıtlı ekonomi ve belgenin üretilmesi, sözleşmelerin muhafazası açısından mutlaka yararlı olacaktır." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Gayrimenkul
        #e-devlet
        #kira sözleşmesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin görüşüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin görüşüyor
        Trabzonspor'da Fatih Tekke ile yollar ayrıldı!
        Trabzonspor'da Fatih Tekke ile yollar ayrıldı!
        Felaketin tanıkları ve yürekleri dağlayan hikayeler!
        Felaketin tanıkları ve yürekleri dağlayan hikayeler!
        YouTuber Arif Kocabıyık tutuklandı
        YouTuber Arif Kocabıyık tutuklandı
        İdris Naim Şahin adliyede
        İdris Naim Şahin adliyede
        Muğla'da biri kadın 2 kişi ölü bulundu!
        Muğla'da biri kadın 2 kişi ölü bulundu!
        Nepal'deki yıkım havadan görüntülendi
        Nepal'deki yıkım havadan görüntülendi
        Birkaç saat sonra nikah masasına oturacakken ölü bulunmuşlardı... Ölüm nedenleri ortaya çıktı
        Birkaç saat sonra nikah masasına oturacakken ölü bulunmuşlardı... Ölüm nedenleri ortaya çıktı
        İsveçli mobilya devi 1500 üründe indirime gidecek
        İsveçli mobilya devi 1500 üründe indirime gidecek
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arıyor
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şanghay' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şanghay' açıklaması
        Ailesiyle buluştu
        Ailesiyle buluştu
        17 yaşındaki Zeynep 4 yıldır aranıyordu: Kayıp dosyasından cinayet çıktı
        17 yaşındaki Zeynep 4 yıldır aranıyordu: Kayıp dosyasından cinayet çıktı
        Protokol Yolu'nda bulunan eşek çekiciyle yediemine çekildi
        Protokol Yolu'nda bulunan eşek çekiciyle yediemine çekildi
        Galatasaray'a Fransız stoper!
        Galatasaray'a Fransız stoper!
        Balık sezonu açıldı: Tanesi 150 TL
        Balık sezonu açıldı: Tanesi 150 TL
        Deniz Gül, G.Saray için İstanbul'da!
        Deniz Gül, G.Saray için İstanbul'da!
        Fenerbahçe dört isim ile yollar ayrılıyor!
        Fenerbahçe dört isim ile yollar ayrılıyor!
        "Doktorlar hiç şans vermiyordu"
        "Doktorlar hiç şans vermiyordu"
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?