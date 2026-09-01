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        Haberler Magazin Murat Dalkılıç: Doktorlar hiç şans vermiyordu

        Murat Dalkılıç: Doktorlar hiç şans vermiyordu

        13 kez burun ameliyatı olan ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, geçirdiği operasyonlarla ilgili konuştu. Dalkılıç, "Doktorlar hiç şans vermiyorlardı, bu noktaya gelmek bile bir mucize" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 11:52 Güncelleme:
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        Murat Dalkılıç, 3 Mart'ta burnundan 13'üncü kez ameliyat olmuştu. Dalkılıç, "Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor, o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Benim hayatımın en zor zamanları başladı" demişti.

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        Ünlü şarkıcı ayrıca, "Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi. Hücre yenilemesiyle ilgili sıkıntılar vardı, iyileşmiyordu. Büyük oradan yediğimiz yiyeceklerden dolayı olduğunu fark ettik. İyileşmede sıkıntı oluyordu. Yiyecekleri ciddi oranda sınırladım. Tatlıyı, alkol, sigarayı ve gluteni hayatımdan tamamen çıkardım" ifadelerini kullanmıştı.

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        Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; önceki akşam Kıbrıs'ta konser veren Dalkılıç, sahneye çıkmadan önce burnuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

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        Dalkılıç, "Kendimi iyi hissediyorum artık en önemlisi bu. Onun dışında sorun yavaş yavaş giderilecek herhalde diye düşünüyorum. Hiç giderilmeyecekti, hiçbir şans vermiyorlardı, bu noktaya gelmek bir mucize. İnsan 40’ından sonra nasıl göründüğüyle değil, dünyayı nasıl gördüğüyle ilgileniyor. 'Estetisyenlere verdiğin parayı, psikologlara verseydi. Bu kadar kafaya takılır mı?' diyecekler (Gülüyor)" ifadelerini kullandı.

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        Murat Dalkılıç'ın yıllar önce burun estetiği operasyonu geçirmeden önceki görüntüsü.

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        #Murat Dalkılıç
        #burun
        #Estetik
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