Murat Dalkılıç: Doktorlar hiç şans vermiyordu

Dalkılıç, "Kendimi iyi hissediyorum artık en önemlisi bu. Onun dışında sorun yavaş yavaş giderilecek herhalde diye düşünüyorum. Hiç giderilmeyecekti, hiçbir şans vermiyorlardı, bu noktaya gelmek bir mucize. İnsan 40’ından sonra nasıl göründüğüyle değil, dünyayı nasıl gördüğüyle ilgileniyor. 'Estetisyenlere verdiğin parayı, psikologlara verseydi. Bu kadar kafaya takılır mı?' diyecekler (Gülüyor)" ifadelerini kullandı.