İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kayıp kişilerin bulunmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir kayıp dosyasını çözdü. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre kayıp olduğu dönem 17 yaşında olduğu öğrenilen Zeynep Yıldırım dosyasını yeniden mercek altına aldı.

Yıldırım’ın 12 Eylül 2022 tarihinde tedavi amacıyla götürüldüğü Taksim’deki hastaneden izinsiz şekilde ayrıldığı ve bu tarihten sonra kendisinden haber alınamadığı belirlendi.

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SON SİNYAL ESENYURT’TA

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında Zeynep Yıldırım’ın kullandığı telefon hattına ait kayıtlar incelendi. Yapılan incelemelerde Yıldırım’ın en son Fethi Dağlı ile irtibat kurduğu, telefonuna ait son sinyalin ise Fethi Dağlı'nın Esenyurt’taki ikametini gösterdiği tespit edildi.

ŞÜPHELİ CİNAYETTEN HÜKÜMLÜYMÜŞ

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada Fethi Dağlı'nın 2024 yılında “Kasten Öldürme” suçundan hükümlü olarak cezaevinde bulunduğu belirlendi.

Elde edilen bilgi ve bulguların değerlendirilmesi sonucunda Zeynep Yıldırım’ın 4 Ekim 2022 ile 10 Ekim 2022 tarihleri arasında hayatını kaybettiği tespit edildi.

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İKİ İLDE 5 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla bağlantılı olduğu ve olay hakkında bilgi sahibi olduğu değerlendirilen 6 şüphelinin yakalanması için harekete geçti. Bu sabah İstanbul ve Sinop’ta belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, Zeynep Yıldırım’ın ölümüne ilişkin soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

KATİL BİR GENÇ KIZI DAHA ÖLDÜRMÜŞ

Kayıp Zeynep Yıldırım soruşturmasında önemli detaylar ortaya çıktı. Yapılan çalışmalarda kayıp genç kızın en son görüştüğü kişinin Fethi Dağlı olduğu saptandı. Bir cinayetten dolayı cezaevinde olan Fethi Dağlı ile görüşüldü. Yapılan görüşmede şüpheli Zeynep Yıldırım’ı öldürdüğünü itiraf etti.

CANSIZ BEDENİ EVİNİN YAKININDA BULUNDU

Derinleşen soruşturmada Fethi Dağlı polis ekipleri tarafından Esenyurt'ta bulunan ev adresine götürülerek, Zeynep Yıldırım'ın cansız bedeninin bulunduğu yeri gösterdi. Ekipler tarafında yapılan incelemede genç kızın cansız bedeni bulundu.

2 YIL ÖNCE 23 YAŞINDAKİ ERVA’YI ÖLDÜRDÜ

Olayla ilgili yapılan soruşturmada Zeynep Yıldırım’ın katil zanlısı olduğu belirlenen Fethi Dağlı'nın 2024 yılında bir genç kızı daha öldürdüğü ve bu yüzden cezaevinde olduğu ortaya çıktı.

Ortaya çıkan ayrıntılara göre 2024 yılında iş görüşmesi için gittiği bir evden kendisinden haber alınamayan Erva Raziye Asar’ın cansız bedeni Beylikdüzü’nde bir inşaatta bulundu.

ÖLDÜRÜP PARÇALARA AYIRDI

O dönem yapılan çalışmalarda katil zanlının Fethi Dağlı olduğu saptandı. Tutuklanarak cezaevine giren katil zanlısı görülen duruşmalarda yaptığı savunmalarda, Erva Raziye Asar'ı eşarpla boğarak öldürdükten sonra cansız bedenini 2 gün buzdolabında sakladığını, daha sonra parçalara bölerek bir inşaatın asansör kuyusuna attığını itiraf etti.

Mahkeme heyeti, sanığın 'Canavarca hisle eziyet çektirerek kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına hükmetti.