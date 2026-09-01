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        YouTuber Arif Kocabıyık ile TIR şoförü M.A. adliyeye sevk edildi

        Kapıkule Sınır Kapısı'nda Bulgaristan'a geçmek için TIR dorsesinin altına gizlendiği belirlenen Arif Kocabıyık ile TIR şoförü M.A. adliyeye sevk edildi. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan Kocabıyık, gümrük muhafaza ekiplerince yapılan kontrolde dorsenin altında yakalanmıştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 10:26 Güncelleme:
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        YouTuber Arif Kocabıyık adliyede

        Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir TIRın dorsesinin altına gizlenerek yurt dışına çıkmak isterken yakalanan Arif Kocabıyık ve TIR şoförü M. A. adliyeye sevk edildi.

        Gözaltı işlemleri tamamlanan zanlılar, Gümrük Muhafaza ekiplerince adliyeye getirildi.

        Gazetecilerin "Nereye kaçacaktın?" sorusuna Kocabıyık, "Anamur" diye yanıt verdi. Kocabıyık ve şoför M.A. sorgu için savcılığa götürüldü.

        DORSE ALTINDAN YAKALANMIŞTI

        Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli süreç kapsamında, dün Kapıkule Gümrük Sahası'ndan Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere gelen TIR'da arama ve kontrol yapılmış, gümrük muhafaza ekiplerinin kontrolünde, TIR'ın dorsesinin altında gizlenen iki kişi tespit edilmişti.

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        Yakalanan kişilerin Arif Kocabıyık ile İran uyruklu S. P. S. olduğu belirlenmişti. Kamuoyunda YouTuber olarak tanınan Kocabıyık hakkında Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesince, Türk Ceza Kanunu'nun 299/1. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu belirlenmişti.

        Hakkındaki tedbirin devam ettiği belirlenen Kocabıyık'ın, Bulgaristan'a geçmek amacıyla TIR dorsesinin altına gizlendiği değerlendirilmiş, olayın ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli işlem başlatılmıştı. Kocabıyık ile TIR sürücüsü M. A. gözaltına alınmıştı.

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        Yabancı uyruklu kişi ise İl Göç İdaresine teslim edilmişti.

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        #arif kocabıyık
        #Kapıkule Sınır Kapısı
        #GÜMRÜK Muhafaza
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