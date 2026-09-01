Cem Yılmaz ailesiyle buluştu
Geçirdiği kalp krizinin ardından hastanedeki tedavisi tamamlanan Cem Yılmaz, taburcu olmuştu. Ünlü komedyen, evine döndükten sonra ailesiyle bir araya geldi
Giriş: 01 Eylül 2026 - 15:32 Güncelleme:
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde 29 Ağustos'ta göğüs ağrısı şikayetiyle rahatsızlanan Cem Yılmaz, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Yılmaz, buradaki müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti. Koroner yoğun bakım ünitesinde anjiyo yapılan ünlü komedyen, tetkiklerinin ardından dün taburcu olmuştu.
Evine dönen Cem Yılmaz, zorlu süreçte kendisini yalnız bırakmayan ailesiyle buluştu.
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Annesi Sebahat Yılmaz, babası Arif Yılmaz, kız kardeşi Özge Çevik ve ağabeyi Can Yılmaz ile birlikte çekildiği aile fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Yılmaz, geçirdiği rahatsızlık sonrası en büyük moral kaynağının ailesi olduğunu gözler önüne serdi.
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