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        Haberler Dünya Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay Örgütü'yle işbirliği gelişecek

        Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay Örgütü'yle işbirliği gelişecek

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'da düzenlenen Şanghay Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Şanghay Örgütü'ne çok büyük önem verdiklerini belirten Erdoğan, işbirliğini geliştireceklerini ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 12:45 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şanghay' açıklaması

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'da düzenlenen Şanghay Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

        Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "Çatışmaların diyalog yoluyla çözülmesi için gayret ediyoruz. Şanghay Örgütü, BM'nin tamamlayıcısıdır.

        Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şanghay Teşkilatı'yla her alanda işbirliğimizi geliştirmenin gayretinde olacağız.

        İklim değişikliği, düzensiz göç, terörizm, gıda güvenliği gibi meseleler birçok ülke için tehdit teşkil etmektedir. İklim değişikliğiyle mücadelede üzerimize düşeni yapacağız.

        Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke İttifakı, dünya barışına ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır.

        İsrail'in onlarca insanı öldürdüğü Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölge ödüyor."

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        #son dakika
        #Erdoğan
        #Şanghay
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