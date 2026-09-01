Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay Örgütü'yle işbirliği gelişecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'da düzenlenen Şanghay Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Çatışmaların diyalog yoluyla çözülmesi için gayret ediyoruz. Şanghay Örgütü, BM'nin tamamlayıcısıdır.

Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şanghay Teşkilatı'yla her alanda işbirliğimizi geliştirmenin gayretinde olacağız.

İklim değişikliği, düzensiz göç, terörizm, gıda güvenliği gibi meseleler birçok ülke için tehdit teşkil etmektedir. İklim değişikliğiyle mücadelede üzerimize düşeni yapacağız.

Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke İttifakı, dünya barışına ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır.

İsrail'in onlarca insanı öldürdüğü Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölge ödüyor."