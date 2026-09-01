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        Haberler Gündem 3. Sayfa Muğla'da biri kadın 2 kişi ölü bulundu!

        Muğla'da biri kadın 2 kişi ölü bulundu!

        Muğla'da yaşanan korkunç olayda, bir kadın ve bir erkek aynı dairede ölü bulundu. Yaşanan vahşette Mehmet Akkaya adlı saldırganın, yaklaşık 5 ay önce ayrıldığı eski sevgilisi Berfin Zelal Kaya'yı öldürüp, aynı tabancayla yaşamına son verdiği tespit edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 14:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Muğla'da biri kadın 2 kişi ölü bulundu!

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde Mehmet Akkaya (30) ile eski sevgilisi olduğu belirtilen Berfin Zelal Kaya'nın (28) evde cansız bedenleri bulundu. Yapılan incelemede Akkaya’nın Kaya’yı öldürüp, intihar ettiği belirtildi.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 03.00 sıralarında, Kötekli Mahallesi 56’ncı Cadde’deki apartmanda meydana geldi. Menteşe’de lokanta işleten Berfin Zelal Kaya’dan haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

        Adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Berfin Zelal Kaya ile Mehmet Akkaya’yı başlarından tabancayla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, Kaya ve Akkaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Akkaya'nın, yaklaşık 5 ay önce ayrıldığı eski sevgilisi Berfin Zelal Kaya'yı öldürüp, aynı tabancayla yaşamına son verdiği tespit edildi. Öte yandan Mehmet Akkaya’nın yanında ruhsatsız tabanca bulundu.

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kaya ve Akkaya’nın cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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