Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Transfer
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Galatasaray Galatasaray'a Fransız stoper: El Chadaille Bitshiabu

        Galatasaray'a Fransız stoper: El Chadaille Bitshiabu

        Defans bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray, RB Leipzig forması giyen 21 yaşındaki Fransız stoper El Chadaille Bitshiabu'nun kiralanması için anlaşmaya vardı.

        Giriş: 01 Eylül 2026 - 13:57 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Galatasaray'a Fransız stoper!

        Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, RB Leipzig forması giyen El Chadaille Bitshiabu'nun kiralanması konusunda kulübüyle anlaşmaya vardı.

        Genç oyuncu sağlık kontrollerinden geçmesi ve ıslak imzayı atması için İstanbul'a davet edildi.

        +4 KONTENJANINA UYUYOR

        Galatasaray'ın U23 kontenjanında 1 hakkı bulunurken, El Chadaille Bitshiabu bu kurala uyum sağlıyor.

        21 yaşındaki Fransız oyuncu, geçtiğimiz sezon 14 maçta forma giydi ve 746 dakika sahada kaldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #El Chadaille Bitshiabu
        #galatasaray
        #Leipzig
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Muğla'da biri kadın 2 kişi ölü bulundu!
        Muğla'da biri kadın 2 kişi ölü bulundu!
        Nepal'deki yıkım havadan görüntülendi
        Nepal'deki yıkım havadan görüntülendi
        YouTuber Arif Kocabıyık adliyede
        YouTuber Arif Kocabıyık adliyede
        Galatasaray'a Fransız stoper!
        Galatasaray'a Fransız stoper!
        Balık sezonu açıldı: Tanesi 150 TL
        Balık sezonu açıldı: Tanesi 150 TL
        Deniz Gül, Galatasaray için İstanbul'da!
        Deniz Gül, Galatasaray için İstanbul'da!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şanghay' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şanghay' açıklaması
        Fenerbahçe dört isim ile yollar ayrılıyor!
        Fenerbahçe dört isim ile yollar ayrılıyor!
        "Doktorlar hiç şans vermiyordu"
        "Doktorlar hiç şans vermiyordu"
        Hasar ihbarlarında yeni dönem
        Hasar ihbarlarında yeni dönem
        Serdar Ortaç'ın eski eşi anne oluyor
        Serdar Ortaç'ın eski eşi anne oluyor
        Avukat katilinden korkunç sözler! "Zaten ölecekti vakit gelmişti"
        Avukat katilinden korkunç sözler! "Zaten ölecekti vakit gelmişti"
        17 yaşındaki Zeynep 4 yıldır aranıyordu: Kayıp dosyasından cinayet çıktı
        17 yaşındaki Zeynep 4 yıldır aranıyordu: Kayıp dosyasından cinayet çıktı
        Trump İran'a saldırı ihtimalini değerlendiriyor mu?
        Trump İran'a saldırı ihtimalini değerlendiriyor mu?
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arıyor
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arıyor
        Hogwarts'a geri dönüyoruz!
        Hogwarts'a geri dönüyoruz!
        Beşiktaş istedi Hull City talip oldu!
        Beşiktaş istedi Hull City talip oldu!
        Yaptığı taklide sert tepki: İğrenç!
        Yaptığı taklide sert tepki: İğrenç!
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?
        “Borcunu ödemedi, beni oyalıyordu”
        “Borcunu ödemedi, beni oyalıyordu”