Galatasaray'a Fransız stoper: El Chadaille Bitshiabu
Defans bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray, RB Leipzig forması giyen 21 yaşındaki Fransız stoper El Chadaille Bitshiabu'nun kiralanması için anlaşmaya vardı.
Giriş: 01 Eylül 2026 - 13:57 Güncelleme:
Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, RB Leipzig forması giyen El Chadaille Bitshiabu'nun kiralanması konusunda kulübüyle anlaşmaya vardı.
Genç oyuncu sağlık kontrollerinden geçmesi ve ıslak imzayı atması için İstanbul'a davet edildi.
+4 KONTENJANINA UYUYOR
Galatasaray'ın U23 kontenjanında 1 hakkı bulunurken, El Chadaille Bitshiabu bu kurala uyum sağlıyor.
21 yaşındaki Fransız oyuncu, geçtiğimiz sezon 14 maçta forma giydi ve 746 dakika sahada kaldı.
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