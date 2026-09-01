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        Haberler Gündem 3. Sayfa Birkaç saat sonra nikah masasına oturacakken ölü bulunmuşlardı... Ölüm nedenleri ortaya çıktı

        Birkaç saat sonra nikah masasına oturacakken ölü bulunmuşlardı... Ölüm nedenleri ortaya çıktı

        Burdur'un Çavdır ilçesinde düğünlerine saatler kala evlerinde ölü bulunan 20 yaşındaki Ayşegül Maral ile 34 yaşındaki Fatih Özaslan'ın ölüm nedeni belli oldu. İlk incelemede elektrik akımına kapıldıkları değerlendirilen çiftin, otopsi sonucunda karbonmonoksit gazı zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 16:10 Güncelleme:
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        Birkaç saat sonra nikah masasına oturacakken ölü bulunmuşlardı... Ölüm nedenleri ortaya çıktı
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        Burdur'un Çavdır ilçesinde düğünlerine saatler kala evlerinde ölü bulunan Ayşegül Maral (20) ile Fatih Özaslan'ın (34) ölüm nedeni belli oldu. İlk incelemede elektrik akımına kapıldıkları değerlendirilen genç çiftin, yapılan otopside karbonmonoksit gazı zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

        İHA'da yer alan habere göre olay; 25 Nisan günü Çavdır'a bağlı Küçükalan köyünde meydana geldi. Akşam kınaları, ertesi gün ise düğünleri yapılacak olan Ayşegül Maral ile Fatih Özaslan, geceyi geçirmek üzere düğün sonrası oturacakları evlerine gitti.

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        Sabah saatlerinde çiftten haber alamayan yakınları eve geldi. Yakınları tarafından evin banyosunda hareketsiz halde bulunan çift için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayşegül Maral ve Fatih Özaslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin evde yaptığı ilk incelemede, banyodaki şofbenden kaynaklı elektrik akımına kapılmış olabilecekleri değerlendirilen çiftin cenazeleri morga kaldırıldı.

        Çiftin cenazeleri, işlemlerinin ardından toprağa verildi. Ayşegül Maral'ın cenazesi Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Fatih Özaslan'ın cenazesi ise Küçükalan köyünde defnedildi.

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        İLK BELİRLEME ELEKTRİK AKIMIYDI

        Olayın ardından çiftin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenazeleri İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan otopsi incelemesinde Ayşegül Maral ve Fatih Özaslan'ın karbonmonoksit gazı zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi.

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        #Son dakika haberler
        #Burdur
        #otopsi
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