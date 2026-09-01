Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin görüşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Şanghay Zirvesi kapsamında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te görüşüyor.

Putin görüşme öncesinde, Erdoğan'la yüz yüze görüşeceklerinden memnun olduğunu söyledi, "Türkiye, dış politika ve ekonomi alanlarında ayrıcalıklı ortaklarımızdan biri. İlginiz sayesinde ekonomik işbirliği, yüksek seviyede kalıyor.

Ortak projeler hayata geçirilmeye devam ediyor. Bunlarda biri Akkuyu Nükleer Güç Santrali. Santralin ilk ünitesini bu yıl devreye sokma hedefi koydunuz. Bu böyle olacak" dedi.

"Santralin açılışını bekliyoruz"

Erdoğan da görüşme öncesi, "Bu görüşmeden ben de memnuniyet duyuyorum. Rusya-Türkiye ilişkileri ileri düzeyde.

Bugün Antalya'nın en önemli gelirini Rus turistler oluşturuyor.

Bizim şu an Rusya-Türkiye ilişkilerinde Akkuyu Nükleer Santrali çok önemli. Bu santralin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Artık Akkuyu Nükleer Santrali'nin bitişi olsun, açılışını yapalım diye bekliyoruz. Yeni bazı santrallerin de açılış adımlarını atacağız.

Tarımda, enerjide güçlü bir birlikteliğimiz var."

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