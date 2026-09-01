Trabzonspor'da Fatih Tekke ile yollar ayrıldı!

Trabzonspor'da geçtiğimiz hafta UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros maçı sonrası istifa eden ancak yönetim tarafından istifası kabul edilmeyen Teknik Direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı.

HT Spor'dan Hasan Tüncel'in aktardığı bilgiye göre, Fatih Tekke ayrılık talebini kendisi iletti ve yönetim kabul etti.

"SORUMLUSU BENİM"

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Amedspor’a 2-1 mağlup olmuştu.

Tekke ise mücadele sonrası yaptığı açıklamada, "Üzücü bir akşam yine. Skordan bağımsız, oyunu hiç elimizde tutamadık. Çok daha farklı reaksiyon bekliyorduk ama sorumlusu benim." ifadelerini kullanmıştı.