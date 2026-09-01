Trabzonspor şimdilik Hüseyin Çimşir'e emanet!
Teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayıran Trabzonspor, takımı geçici olarak Hüseyin Çimşir'in çalıştıracağını açıkladı.
Giriş: 01 Eylül 2026 - 20:05 Güncelleme:
Trabzonspor Kulübü, Fatih Tekke'nin görevden ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışları konusunda açıklama yayımladı.
Bordo-mavili kulüp, yeni hoca belirlenene kadar takımı Hüseyin Çimşir'in çalıştıracağını duyurdu.
İşte o açıklama:
"Kulübümüzde teknik direktörlük göreviyle ilgili olarak Yönetim Kurulumuz çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir.
Yeni teknik direktörümüzün belirlenmesine yönelik süreç devam ederken, takımımızı 6 Eylül Pazar günü oynayacağımız Gençlerbirliği karşılaşmasına eski teknik direktörlerimizden Hüseyin Çimşir hazırlayacaktır."
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ