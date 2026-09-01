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        Trabzonspor şimdilik Hüseyin Çimşir'e emanet!

        Teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayıran Trabzonspor, takımı geçici olarak Hüseyin Çimşir'in çalıştıracağını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 20:05 Güncelleme:
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        Trabzonspor şimdilik Hüseyin Çimşir'e emanet!

        Trabzonspor Kulübü, Fatih Tekke'nin görevden ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışları konusunda açıklama yayımladı.

        Bordo-mavili kulüp, yeni hoca belirlenene kadar takımı Hüseyin Çimşir'in çalıştıracağını duyurdu.

        İşte o açıklama:

        "Kulübümüzde teknik direktörlük göreviyle ilgili olarak Yönetim Kurulumuz çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir.

        Yeni teknik direktörümüzün belirlenmesine yönelik süreç devam ederken, takımımızı 6 Eylül Pazar günü oynayacağımız Gençlerbirliği karşılaşmasına eski teknik direktörlerimizden Hüseyin Çimşir hazırlayacaktır."

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        #trabzonspor
        #hüseyin çimşir
        #fatih tekke
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