Ankara'da eczanede skandal görüntü! Müşterinin fotoğrafını çekti, yakalandı, inkar etti
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eczacı, gelen müşterisinin gizli fotoğrafını çekti. Durumu fark eden kadın güvenlik kamerası görüntülerini istedi. Olayı önce inkar eden eczacı daha sonra müşteriyi şikayetçi olmaması yönünde uyardı. Olaya eczacının eşi de şahit oldu. Gözaltına alınan eczacı adli kontrolle serbest bırakıldı
Ankara'da eczaneye gelen kadın müşterinin gizlice fotoğrafını çektiği iddiasıyla gözaltına alınan eczacı, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İddiaya göre, Çankaya'da bir eczacı, ilaç almaya gelen kadın müşterisinin gizlice eteğinin altından fotoğrafını çekti.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ
Kadın, yaşananları fark ederek eczacıya tepki gösterdi. Eczacı ise bir süre olayı inkar etti. Tartışmanın büyümesi üzerine kadının ve eczacının eşinin ısrarıyla güvenlik kamera kayıtları incelendi.
Kayıtlarda olayın görülmesinin ardından eczacı, yaptığını inkar etmekten vazgeçerek mağdur kadından özür diledi. Şikayetçi olmaması için kadına "Mesleğim biter, rezil olurum" diyerek yalvaran eczacıya, eşi de tepki gösterdi.
SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Eczacının eşi de mağdur kadından özür diledi. Ancak kadın, "Bu özür dilenecek bir şey değil. Yanınıza kar mı kalsın istiyorsunuz" diyerek tepki gösterdi ve olaydan şikayetçi oldu.
Bu sırada eşinin davranışlarıyla yüzleşen kadın eczacı ise büyük üzüntü yaşadı. Eczanede sinir krizi geçirerek ağlayan kadın, eşine "Neden böyle bir şey yaptın? Sadece nedenini söyle, doktora mı gidelim?" sözleriyle tepki gösterdi.
ADLİ KONTROL
Soruşturmanın ardından ise şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SORUŞTURMA AÇILDI
Ankara Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, "Ankara Eczacı Odası olarak, olaydan haberdar olunmasının hemen ardından tarafımızca gerekli disiplin süreci başlatılmıştır. Söz konusu eczacı hakkında disiplin soruşturması yürütülmekte olup, olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir. Eczacılık mesleğinin etik ilkelerine ve meslek onuruna aykırı hiçbir davranış kabul edilemez. Soruşturma sonucunda ilgili mevzuat ve disiplin hükümleri çerçevesinde gerekli işlemler kararlılıkla uygulanacaktır" denildi.