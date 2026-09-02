Çanakkale'de otomobil aileye çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, saat 22.30 sıralarında Çan ilçesi İstiklal Mahallesi Güngören mevkisinde meydana geldi. O.D. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 4 kişilik aileye çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre; kazada yaralanan sürücü O.D, karşıya geçmeye çalışan aileden baba B.Ç, anne C.Ç, kızları Z.Ç. ve Masal Çelik, ambulanslarla Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Masal Çelik, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar daha sonra Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.