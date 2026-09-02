Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Çanakkale'de otomobil aileye çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

        Çanakkale'de otomobil aileye çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

        Çanakkale'de yolun karşısına geçmeye çalışan 4 kişilik aileye otomobil çarptı. Kazada, 5 yaşındaki Masal Çelik hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 01:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Çanakkale'de feci kaza! 5 yaşındaki çocuk öldü
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kaza, saat 22.30 sıralarında Çan ilçesi İstiklal Mahallesi Güngören mevkisinde meydana geldi. O.D. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 4 kişilik aileye çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        DHA'nın haberine göre; kazada yaralanan sürücü O.D, karşıya geçmeye çalışan aileden baba B.Ç, anne C.Ç, kızları Z.Ç. ve Masal Çelik, ambulanslarla Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Masal Çelik, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar daha sonra Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Çanakkale
        #haberler
        #Çan
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD ile İran'dan karşılıklı misillemeler
        ABD ile İran'dan karşılıklı misillemeler
        Putin'den Zelenskiy'e: Teröristlerle müzakere yapılmaz
        Putin'den Zelenskiy'e: Teröristlerle müzakere yapılmaz
        Almanya'dan Rusya'ya karşı yeni hamle
        Almanya'dan Rusya'ya karşı yeni hamle
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin görüştü
        G.Saray Deniz Gül'ün maliyetini açıkladı!
        G.Saray Deniz Gül'ün maliyetini açıkladı!
        İdris Naim Şahin ifade verdi
        İdris Naim Şahin ifade verdi
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Trabzonspor şimdilik Hüseyin Çimşir'e emanet!
        Trabzonspor şimdilik Hüseyin Çimşir'e emanet!
        Felaketin tanıkları ve yürekleri dağlayan hikayeler!
        Felaketin tanıkları ve yürekleri dağlayan hikayeler!
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arıyor
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arıyor
        YouTuber Arif Kocabıyık tutuklandı
        YouTuber Arif Kocabıyık tutuklandı
        Nepal'deki yıkım havadan görüntülendi
        Nepal'deki yıkım havadan görüntülendi
        Birkaç saat sonra nikah masasına oturacakken ölü bulunmuşlardı... Ölüm nedenleri ortaya çıktı
        Birkaç saat sonra nikah masasına oturacakken ölü bulunmuşlardı... Ölüm nedenleri ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şanghay' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şanghay' açıklaması
        Ailesiyle buluştu
        Ailesiyle buluştu
        Protokol Yolu'nda bulunan eşek çekiciyle yediemine çekildi
        Protokol Yolu'nda bulunan eşek çekiciyle yediemine çekildi
        Galatasaray'a Fransız stoper!
        Galatasaray'a Fransız stoper!
        Balık sezonu açıldı: Tanesi 150 TL
        Balık sezonu açıldı: Tanesi 150 TL
        "Doktorlar hiç şans vermiyordu"
        "Doktorlar hiç şans vermiyordu"
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?