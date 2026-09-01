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        Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı

        'Alihan Kuriş suç örgütü' soruşturması kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınan eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 15:49 Güncelleme:
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        İdris Naim Şahin ifade verdi

        "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvuruldu.

        Soruşturması kapsamında, İdris Naim Şahin ifade vermek için Ankara Adliyesi'ne geldi.

        Soruşturmada, Şahin adına tahsisli olduğu belirlenen aracın, tutuklu Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılmasına yönelik girişimde kullanıldığı tespit edilmişti.

        Şahin ifadesinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldı.

        ADLİ KONTROL TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında, örgüt yöneticisi Hilmi Tuna Kuriş’in kaçırılmasına aracılık ettiği belirlenen aracın tahsis sahibi eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

        ADLİ KONTROL TEDBİRİ İLE SERBEST BIRAKILDI

        Şahin, yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

        NE OLMUŞTU?

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı iddia edilen "çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarına ilişkin çalışma başlatılmıştı.

        Soruşturma kapsamında bugüne kadar hakkında adli işlem başlatılan şüphelilerden 81'i tutuklandı, 10'una adli kontrol tedbiri uygulandı. Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında bugüne kadar çok sayıda kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

        Gözaltına alınarak hakimliklere sevk edilen şüphelilerden 81'i tutuklanırken, 10'u hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Zanlılardan 2'sinin kolluk işlemlerinin devam ettiği, firari durumdaki 27 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Ayrıca örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 50 şirket ile 4 derneğe el konulurken, bu şirketlere kayyum atandı.

        Fotoğraflar: İHA

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