Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı iddia edilen "çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarına ilişkin çalışma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar hakkında adli işlem başlatılan şüphelilerden 81'i tutuklandı, 10'una adli kontrol tedbiri uygulandı. Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında bugüne kadar çok sayıda kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Gözaltına alınarak hakimliklere sevk edilen şüphelilerden 81'i tutuklanırken, 10'u hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Zanlılardan 2'sinin kolluk işlemlerinin devam ettiği, firari durumdaki 27 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Ayrıca örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 50 şirket ile 4 derneğe el konulurken, bu şirketlere kayyum atandı.