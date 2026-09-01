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        Haberler Dünya Zelenskiy, Rusya'nın hava sahasına ilişkin açıklamalarda bulundu

        Zelenskiy, Rusya'nın hava sahasına ilişkin açıklamalarda bulundu

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya yönelik insansız hava aracı saldırılarını artıracakları mesajını vererek, "Rusya'nın semalarında insansız hava araçları öyle yoğun olacak ki bunun dikkate alınması gerekiyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 23:38 Güncelleme:
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        Zelenskiy'den Rusya'nın hava sahasına ilişkin açıklama

        Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından paylaştığı video mesajında, Rusya hava sahasını kullanan hava yolu şirketlerine, sigortacılara ve Rusya'nın önemli havalimanlarını kullanmaya devam eden taraflara seslendi.

        Rusya'nın hava sahasının artık güvenli olmadığını savunan Zelenskiy, "Ukrayna, sivil havacılığın kendisini ve hiçbir sivil uçağı tehdit etmiyor ancak Rusya'nın semalarında insansız hava araçları öyle yoğun olacak ki bunun dikkate alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Zelenskiy, Rus makamlarının hava sahasındaki tehlikeler konusunda gerekli bilgilendirmeyi yapmadığını öne sürerek, "Rusya'nın hava sahası fiilen kapanacak. Rusya'nın başlattığı savaş, kendi hava sahasını kapatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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        "Rusya'nın hava sahasında güvenli anlar sona erdi." ifadesini kullanan Zelenskiy, "bu uyarının" Kiev'de ve Moskova'da görev yapan büyükelçiler tarafından da duyulmasının önemli olduğunu kaydetti.

        Zelenskiy, diplomatların Rusya'nın savaşının Ukrayna ve Ukrayna halkı açısından ne anlama geldiğini bildiğini ve bu bilgileri kendi başkentlerine aktarmaları gerektiğini belirtti.

        Özellikle Moskova, St. Petersburg ve Rusya'nın diğer önemli noktalarındaki havalimanlarına uçuş gerçekleştiren hava yolu şirketlerinin uyarıyı dikkate alması gerektiğini kaydeden Zelenskiy, mesajını "Sivil havacılığın insansız hava araçlarının bulunduğu hava sahasında yeri yok." sözleriyle tamamladı.

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        #haberler
        #rusya
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