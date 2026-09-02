Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) açıkladığı verilere göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre sert bir düşüş kaydetti. Otomobil satışları ağustosta yüzde 25,16 gerileyerek 61 bin 529 adede düşerken, hafif ticari araç satışları yüzde 0,34 artışla 19 bin 502 adet oldu.

Böylece otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı ağustosta yüzde 20,28 daralarak 81 bin 31 adet olarak gerçekleşti. Buna karşın pazarın uzun dönem ortalamalarının üzerinde kaldı. Ağustos ayındaki toplam pazar, 5 yıllık ortalama satışların yüzde 4,4, 10 yıllık ortalamanın ise yüzde 23,9 üzerinde gerçekleşti. Otomobil pazarı da 5 yıllık ortalamaya göre yüzde 2,3, 10 yıllık ortalamaya göre yüzde 22,5 daha yüksek oldu.

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8 AYDA PAZAR YÜZDE 11,9 DARALDI

Ocak-ağustos döneminde ise otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,91 azalarak 719 bin 996 adet oldu.

Bu dönemde otomobil satışları yüzde 13,78 düşüşle 564 bin 241 adede geriledi. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 4,40 daralarak 155 bin 755 adet seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın ilk 8 ayında 654 bin 413 otomobil satılmıştı. Böylece 2026'nın aynı döneminde yaklaşık 90 bin adetlik bir kayıp yaşandı

Toplam pazardaki gerilemenin büyük bölümünü otomobil satışlarındaki düşüş oluşturdu. Hafif ticari araçlardaki daralmanın daha sınırlı kalması, ağustos ayında ise bu segmentin küçük de olsa büyümesi dikkat çekti.

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Ağustos ayındaki tablo, yılın ilk 7 ayına göre otomobil pazarındaki ivme kaybının belirginleştiğini gösterdi.

Ağustos 2025'te 82 bin 215 olan otomobil satışları, bu yıl 61 bin 529'a indi. Böylece bir ayda yaklaşık 20 bin 700 adetlik satış kaybı meydana geldi.

Düşüş yalnızca tek bir segmentle sınırlı kalmadı. Otomobil satışlarında A segmenti yüzde 35,7, B segmenti yüzde 17,8, C segmenti yüzde 29,6 ve D segmenti yüzde 15,7 geriledi. E segmentindeki düşüş yüzde 37,4 olurken, F segmentinde yüzde 17 artış görüldü.

Gövde tiplerinde de özellikle sedan ve SUV satışlarında belirgin gerileme yaşandı. Ağustosta sedan satışları yüzde 42,1, hatchback satışları yüzde 30,2 ve SUV satışları yüzde 18,1 azaldı.

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SUV'UN AĞIRLIĞI ARTTI

Ocak-ağustos döneminde tüketicinin tercihi ise büyük ölçüde SUV modellerinde yoğunlaştı.

8 aylık dönemde 372 bin 790 SUV satılırken, SUV'ların toplam otomobil pazarındaki payı yüzde 66,1 oldu. SUV'ları 112 bin 648 adet ve yüzde 20 pay ile sedan, 76 bin 489 adet ve yüzde 13,6 pay ile hatchback modeller izledi.

Segment bazında ise C segmenti açık ara liderliğini korudu. C segmenti otomobiller 313 bin 13 adetle toplam pazarın yüzde 55,1'ini oluşturdu. B segmentinin payı yüzde 28,9 ve satış adedi 162 bin 982 oldu.

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Böylece A, B ve C segmentlerindeki otomobiller toplam pazarın yüzde 84,3'ünü oluşturdu.

HİBRİTİN PAYI YÜKSELİYOR

Otomobil pazarındaki daralmaya rağmen motor tiplerinde önemli bir dönüşüm yaşanıyor.

Ocak-ağustos döneminde benzinli otomobil satışları yüzde 22,4 düşerek 230 bin 341 adede geriledi. Benzinli araçların toplam pazardaki payı yüzde 45,4'ten yüzde 40,8'e indi.

Hibrit otomobiller ise satışlarını yüzde 3,7 artırarak 187 bin 45 adede yükseltti. Hibritlerin toplam pazardaki payı yüzde 27,6'dan yüzde 33,1'e çıktı.

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Elektrikli otomobil satışları ise yüzde 12,3 gerileyerek 105 bin 951 adet oldu. Buna rağmen elektriklilerin toplam otomobil pazarındaki payı yüzde 18,8'e yükseldi.

Dizel satışları yüzde 35,6 düşüşle 33 bin 354 adede inerken, dizelin payı yüzde 5,9'a geriledi. Otogazlı otomobil satışları ise yüzde 74,8 artışla 7 bin 550 adede ulaştı.

PLUG-IN HİBRİTTE DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

Motor türleri içinde en dikkat çekici değişimlerden biri plug-in hibritlerde görüldü.

Plug-in hibrit otomobil satışları 8 aylık dönemde yüzde 89,5 düşerek 31 bin 976 adetten 3 bin 353 adede geriledi. Buna karşılık mild hibrit satışları yüzde 38 artarak 145 bin 5 adede çıktı. Mild hibritlerin toplam otomobil pazarındaki payı yüzde 25,7'ye yükseldi.

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Elektrikli araçlarda ise 160 kW altındaki modellerin satışları yüzde 7,3 artarak pazar payını yüzde 16,8'e çıkardı. 160 kW üzerindeki elektrikli araç satışları ise yüzde 65,3 azaldı ve bu grubun payı yüzde 2'de kaldı.

MOTOR HACMİNDE KÜÇÜK MOTORLAR GERİLEDİ

Motor hacmi açısından da satışlarda daralma öne çıktı.

1400 cc altındaki otomobil satışları yüzde 28,9 azalırken, bu grubun pazar payı yüzde 26,5 oldu. 1400-1600 cc arasındaki otomobillerde satışlar yüzde 15,4 geriledi ve pay yüzde 20,7 olarak gerçekleşti.

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1600-2000 cc arasındaki otomobillerde satışlar yüzde 7,7 artarken, 2000 cc üzerindeki otomobillerde yüzde 15,3'lük düşüş yaşandı.

HAFİF TİCARİDE DÜŞÜŞ DAHA SINIRLI

Otomobildeki sert düşüşe karşın hafif ticari araç pazarı daha dirençli bir görünüm sergiledi.

Ocak-ağustos döneminde hafif ticari araç satışları yüzde 4,4 azalarak 155 bin 755 adet oldu. Bu segmentte van tipi araçlar 118 bin 472 adet ve yüzde 76,1 payla açık ara liderliğini korudu. Kamyonetler 14 bin 373 adet ve yüzde 9,2 payla ikinci sırada yer aldı.

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Hafif ticari araçlarda dizel motorların ağırlığı da devam etti. Dizel araçlar 143 bin 11 adetle segmentin yüzde 91,8'ini oluşturdu. Elektrikli hafif ticari araç satışları ise yüzde 134,5 artarak 2 bin 481 adede çıktı ve payını yüzde 1,6'ya yükseltti.

AĞUSTOSTA YERLİLERİN PAYI

Ağustos ayında otomobil satışlarında 61 bin 529 adetlik toplamın 20 bin 448'i yerli, 41 bin 81'i ithal araçlardan oluştu. Hafif ticari araçlarda ise 19 bin 502 satışın 4 bin 553'ü yerli, 14 bin 949'u ithal araçlardan gerçekleşti.

Böylece ağustosta toplam otomobil ve hafif ticari araç satışları içinde 25 bin 1 adet yerli, 56 bin 30 adet ithal araç satıldı.

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8 aylık dönemde ise otomobil satışlarının 197 bin 1'i yerli, 367 bin 240'ı ithal araçlardan oluştu. Hafif ticari araçlarda yerli satış 36 bin 592, ithal satış ise 119 bin 163 adet olarak kaydedildi. Toplam pazarda yerli araç satışları 233 bin 593, ithal araç satışları 486 bin 403 adet oldu.

PAZARDA 2023-2025 DÖNEMİNİN ALTINDA KALAN BİR YIL

2026'nın ilk 8 aylık performansı, son yıllardaki yüksek satış temposunun ardından normalleşmeye işaret etti.

Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2023'ün ilk 8 ayında yaklaşık 865 bin adet seviyesindeyken, 2024'te 878 bin, 2025'te ise 968 bin adede ulaştı. 2026'nın aynı döneminde satışlar 719 bin 996 adette kaldı.

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Buna karşın ODMD verilerine göre 2026 Ağustos ayı toplam pazarının 5 yıllık ortalamanın yüzde 4,4, 10 yıllık ortalamanın yüzde 23,9 üzerinde bulunması, satışların uzun dönem ortalamalarına göre halen güçlü seviyelerde olduğunu gösteriyor.

Ağustos ayındaki sert düşüşün ardından otomotiv pazarının yılın son dört ayındaki seyri, toplam satışların yıl sonundaki görünümü açısından belirleyici olacak.