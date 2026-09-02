Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den 2 bölge için yağmur uyarısı! Hava sıcaklıklarında değişiklik yok

        Meteoroloji'den 2 bölge için yağmur uyarısı! Hava sıcaklıklarında değişiklik yok

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz ile Van çevreleri gök gürültülü sağanak yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 07:10 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        2 bölgede yağmur, sıcaklıklar aynı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ordu, Kars, Ardahan ile Erzurum'un kuzey ve Van'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ilk saatlerde Marmara'nın doğusu, Trakya'nın batısı ile Bolu çevrelerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 30°

        Ankara

        Güneşli 32°

        İzmir

        Güneşli 37°

        Antalya

        Güneşli 40°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 27°

        Bursa

        Güneşli 29°

        Adana

        Güneşli 38°

        Diyarbakır

        Güneşli 37°

        Gaziantep

        Güneşli 36°

        Ağrı

        Güneşli 27°

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        REKLAM

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Trakya'nın batı kesimlerinde sabah ilk saatlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        BURSA °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ÇANAKKALE °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        EGE

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DENİZLİ °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        REKLAM

        UŞAK °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 38°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        BURDUR °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        NEVŞEHİR °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Bolu çevrelerinin puslu yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

        REKLAM

        BOLU °C, 30°C

        Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli

        DÜZCE °C, 29°C

        Parçalı bulutlu

        SİNOP °C, 29°C

        Parçalı bulutlu

        ZONGULDAK °C, 26°C

        Parçalı bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 31°C

        Parçalı bulutlu

        RİZE °C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        REKLAM

        SAMSUN °C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        TRABZON °C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ardahan ile Erzurum'un kuzey ve Van'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 26°C

        Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS °C, 25°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        REKLAM

        MALATYA °C, 32°C

        Parçalı bulutlu

        VAN °C, 26°C

        Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 37°C

        Parçalı ve az bulutlu

        GAZİANTEP °C, 37°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MARDİN °C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA °C, 38°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hava durumu
        #meteoroloji
        #yağmur
        #son dakika
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        2 bölgede yağmur, sıcaklıklar aynı
        2 bölgede yağmur, sıcaklıklar aynı
        Çanakkale'de feci kaza! 5 yaşındaki çocuk öldü
        Çanakkale'de feci kaza! 5 yaşındaki çocuk öldü
        ABD ile İran'dan karşılıklı misillemeler
        ABD ile İran'dan karşılıklı misillemeler
        Putin'den Zelenskiy'e: Teröristlerle müzakere yapılmaz
        Putin'den Zelenskiy'e: Teröristlerle müzakere yapılmaz
        Almanya'dan Rusya'ya karşı yeni hamle
        Almanya'dan Rusya'ya karşı yeni hamle
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin görüştü
        G.Saray Deniz Gül'ün maliyetini açıkladı!
        G.Saray Deniz Gül'ün maliyetini açıkladı!
        "Doktorlar hiç şans vermiyordu"
        "Doktorlar hiç şans vermiyordu"
        Birkaç saat sonra nikah masasına oturacakken ölü bulunmuşlardı... Ölüm nedenleri ortaya çıktı
        Birkaç saat sonra nikah masasına oturacakken ölü bulunmuşlardı... Ölüm nedenleri ortaya çıktı
        Trabzonspor şimdilik Hüseyin Çimşir'e emanet!
        Trabzonspor şimdilik Hüseyin Çimşir'e emanet!
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?
        YouTuber Arif Kocabıyık tutuklandı
        YouTuber Arif Kocabıyık tutuklandı
        Protokol Yolu'nda bulunan eşek çekiciyle yediemine çekildi
        Protokol Yolu'nda bulunan eşek çekiciyle yediemine çekildi
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        İdris Naim Şahin ifade verdi
        İdris Naim Şahin ifade verdi
        Felaketin tanıkları ve yürekleri dağlayan hikayeler!
        Felaketin tanıkları ve yürekleri dağlayan hikayeler!
        Nepal'deki yıkım havadan görüntülendi
        Nepal'deki yıkım havadan görüntülendi
        Galatasaray'a Fransız stoper!
        Galatasaray'a Fransız stoper!
        Balık sezonu açıldı: Tanesi 150 TL
        Balık sezonu açıldı: Tanesi 150 TL