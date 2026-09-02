Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İş Yaşam
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.922,12 %-2,16
        DOLAR 48,2975 %0,02
        EURO 55,9417 %-0,11
        GRAM ALTIN 6.687,61 %-0,50
        BITCOIN 76.612,00 %-1,04
        FAİZ 39,96 %0,08
        GÜMÜŞ GRAM 98,97 %-0,58
        GBP/TRY 65,2245 %-0,14
        EUR/USD 1,1574 %-0,16
        BRENT PETROL 94,00 %-0,54
        ÇEYREK ALTIN 10.934,24 %-0,50
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Karadeniz'de palamut bolluğu

        Karadeniz'de palamut bolluğu

        Av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçıların ağları palamutla doldu. Trabzon'da tezgahlarda tanesi 150-200 TL'den satışa sunulan iri palamutlar, sezonun bereketli geçeceğinin sinyalini verirken, balıkçılar ilerleyen günlerde fiyatların daha da düşmesini bekliyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 09:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Karadeniz'de palamut bolluğu

        Denizlerde 1 Eylül'de av yasağının sona ermesiyle birlikte balıkçılar vira bismillah diyerek ağlarını sulara bıraktı. Yeni sezonun ilk günlerinde denizlerden gelen palamut bolluğu, hem kıyıya dönen balıkçıların hem de tezgah başında taze balık bekleyen vatandaşın yüzünü güldürdü.

        Limanlara adeta "kaşarlı palamut" tabir edilen iri ve etli balıklarla dolu dönen tekneler, sezonun son derece verimli geçeceğinin ilk sinyallerini verdi. Av yasağının kalkmasıyla birlikte tezgahlardaki yerini alan boy boy palamutlar, etiket fiyatlarıyla da dikkat çekiyor.

        REKLAM

        TEZGAHLARDA TANESİ 150-200 TL

        Trabzon'da balık hallinde ve semt pazarında hareketlilik tavan yaparken, palamutun tane fiyatı boyutuna göre 150 TL ile 200 TL arasında alıcı buluyor. Sezonun ilk günleri olmasına rağmen fiyatların makul seviyelerde açıldığını belirten balıkçı esnafı, avlanan balık miktarının artmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde fiyatların daha da erişilebilir seviyelere düşebileceğini öngörüyor.

        Karadenizli balıkçılar, deniz suyu sıcaklığı ve balık sürülen hareketlerinin bu yıl palamut açısından oldukça elverişli olduğunu ifade ediyor. İlk geceden itibaren ağların dolu çıkması, bu sezon sofralarda en çok palamutun yer alacağını gösteriyor. Vatandaşlar ise hem tazeliği hem de doyuruculuğuyla öne çıkan sezonun ilk palamutlarına yoğun ilgi gösteriyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #palamut
        #Palamut fiyatı
        #karadeniz
        #trabzon
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Girne'de batan gemiye ulaşıldı
        Girne'de batan gemiye ulaşıldı
        Melih Gökçek ifadeye çağrıldı
        Melih Gökçek ifadeye çağrıldı
        M.City'den rekor transfer!
        M.City'den rekor transfer!
        İstanbul Havalimanı'nın 4. pisti için geri sayım
        İstanbul Havalimanı'nın 4. pisti için geri sayım
        Seri katil! Fethi Dağlı’nın üçüncü cinayeti de ortaya çıktı
        Seri katil! Fethi Dağlı’nın üçüncü cinayeti de ortaya çıktı
        Ağustos'ta en çok hangi markalar satıldı?
        Ağustos'ta en çok hangi markalar satıldı?
        Hiç tanımadığı adamı bıçakladı, yakalanınca "Game Over" deyip teslim oldu
        Hiç tanımadığı adamı bıçakladı, yakalanınca "Game Over" deyip teslim oldu
        Kadıköy'de 31 milyar liralık derbi!
        Kadıköy'de 31 milyar liralık derbi!
        Eylülde akıllı telefon yağmuru
        Eylülde akıllı telefon yağmuru
        Lösemiyi yendi, kazada can verdi!
        Lösemiyi yendi, kazada can verdi!
        Can yeleğini çıkarıp kızına giydirdi, kendisi dalgalara kapıldı!
        Can yeleğini çıkarıp kızına giydirdi, kendisi dalgalara kapıldı!
        Trump İran'ı müzakere masasına çekmeye çalışıyor mu?
        Trump İran'ı müzakere masasına çekmeye çalışıyor mu?
        Fahriye'den manidar paylaşımlar
        Fahriye'den manidar paylaşımlar
        Bitshiabu, Galatasaray için İstanbul'da!
        Bitshiabu, Galatasaray için İstanbul'da!
        "Trump, Kim ile ön koşulsuz olarak görüşmeye açık"
        "Trump, Kim ile ön koşulsuz olarak görüşmeye açık"
        Çocuklar için zayıflama ilacı dönemi
        Çocuklar için zayıflama ilacı dönemi
        "Süreci atlattım"
        "Süreci atlattım"
        Son bekar tatili
        Son bekar tatili
        Kapanmaları engelledi
        Kapanmaları engelledi