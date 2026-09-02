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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump İran'ı müzakere masasına çekmeye çalışıyor mu?

        ABD Başkanı Trump İran'ı müzakere masasına çekmeye çalışıyor mu?

        ABD Başkanı Trump, İran ile yeniden yükselen gerilimin ardından İran'ı müzakere masasına çekmeye çalıştığı iddialarını yalanladı. Trump, İran'ın kendileri için "değersiz" olan bir anlaşmayı imzalayıp imzalamamasının kendisi için önem taşımadığını ifade etti

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 10:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Trump İran'ı müzakere masasına çekmeye çalışıyor mu?

        ABD Başkanı Donald Trump, ABD medyasında çıkan, Washington yönetiminin İran'ı müzakere masasına çekmeye çalıştığına yönelik iddiaları yalanladı.

        Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımlar yaptı.

        ABC News'in, Washington yönetiminin, Tahran'ı müzakere masasına çekmeye çalıştığına yönelik iddialarını yalanlayan Trump, İran'ın kendileri için "değersiz" olan bir anlaşmayı imzalayıp imzalamamasının kendisi için önem taşımadığını belirtti.

        Donald Trump, ABD'nin mevcut stratejik konumunun çok daha güçlü olduğunu ve Hürmüz Boğazı'nın neredeyse tamamen kontrol altında tutulduğunu savundu.

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        İran ekonomisinin çöküş sürecinde olduğunu ve Tahran yönetiminin kaçınılmaz olanı ertelemeye çalıştığını öne süren Trump, paylaşımında "İran halkı ne zaman ayaklanıp savaşacak?" ifadesine yer verdi.

        TAHRAN'I MİSİLLEME YAPMAMASI KONUSUNDA UYARDI

        ABD Başkanı Trump, dün gece ABD ordusunun İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlemesinin ardından İran ordusunun misilleme yapması halinde İran'a "daha büyük" saldırılar düzenleyeceklerini açıklamıştı.

        Trump, "Şu anda ABD, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran hedeflerine saldırıyor. Bunlar geniş çaplı ve güçlü saldırılar." ifadesini kullanmıştı.

        Tahran'ı misilleme yapmaması konusunda uyaran Trump, "Eğer başarısız İran devleti, bu son derece haklı saldırıya misilleme yaparsa, çok daha sert ve daha büyük çaplı bir saldırıyla tekrar vurulacak." değerlendirmesini yapmıştı.

        İran'a yönelik "en büyük" saldırının halen gerçekleştirilmediğini ifade eden Trump, bu tür bir saldırının İran'a çok büyük tahribat getireceğini savundu.

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        #ABD
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        #haberler
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