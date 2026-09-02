Beyaz Saray: Başkan Trump, Kim ile ön koşulsuz olarak görüşmeye açıktır

Beyaz Saray'dan bir yetkili, Yonhap ajansının liderler düzeyinde olası bir ABD-Kuzey Kore zirvesine hazırlık yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusunu yanıtladı.

Trump'ın ilk başkanlık döneminde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Kore Yarımadası'nda "istikrarı sağlayan" üç zirve gerçekleştirdiğini hatırlatan yetkili, "ABD'nin Kuzey Kore politikası değişmemiştir. Başkan Trump, Kim ile ön koşulsuz olarak görüşmeye açıktır." ifadesini kullandı.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS) tarafından Ulusal Meclis'te istihbarat komitesine verilen brifingde, "Kuzey Kore-ABD zirvesini (Trump ve Kim arasındaki olası görüşme) her an mümkün olarak değerlendirmeliyiz." mesajı verilmişti.

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Trump ise 19 Ağustos’taki açıklamasında, Kuzey Kore lideri Kim ile iyi anlaştığını kaydederek, bu yıl sonuna doğru kendisiyle görüşebileceğini belirtmişti.

Anlaşmanın imzalanmasının ardından Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, “Her şeyin hızlı değişimi, revizyonizm ve sürekli genişleyen tehdit karşısında ulusal hayatta kalmanın gerekli koşuludur” dedi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ise Yunanistan ve İsrail'in “ortak stratejik çıkarları” ve “ortak bölgesel zorlukları” paylaştığını belirterek, iki ülkenin savunma ve stratejik işbirliğini derinleştirmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

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İsrail ile imzalanan savunma anlaşması, Yunanistan'da silah sistemlerinin araştırma ve üretimi için yerli bir ekosistem oluşturulmasına yol açarsa fark yaratacaktır.

Geçmişte, var olmayan dengeleme anlaşmaları veya katma değer sağlamayan ortak üretimler için zaman ve para israf edildi. Bu sektörde büyük adımlar atmamız gerekiyor ve Pazartesi günü imzalanan anlaşma, sektörün "akbabalarına" yem olmaması ve yurtdışında zaten kendini kanıtlamış yeni işletmelerin de dahil edilmesi şartıyla büyük bir fırsat sunuyor.