Eylülde akıllı telefon yağmuru! Xiaomi, Apple, Huawei ve daha fazlası peş peşe geliyor

Eylül ayının ilk saatlerinde iki yeni akıllı telefonun tanıtılması, 2026’nın “Techtember” (TeknoEylül) döneminin ne kadar yoğun geçeceğinin ilk işaretini verdi. Poco F9 Pro ve F9 Ultra’nın ardından bu hafta Berlin’de başlayan IFA fuarı, bir hafta sonra Apple’ın iPhone etkinliği ve ayın sonuna doğru Qualcomm’un yeni yonga seti lansmanı, akıllı telefon takvimini adeta altüst ediyor. Son yıllarda biraz daha yayılan lansman takvimi, bu yıl yeniden eylül ayında yoğunlaşıyor.

IFA İLE PERDE AÇILIYOR

Avrupa’nın en büyük teknoloji fuarı IFA, her yıl olduğu gibi eylül ayının ilk haftasında Berlin’de kapılarını açıyor. On yıl öncesine kıyasla telefon lansmanları azalmış olsa da bu yıl yine dikkat çekici duyurular bekleniyor. Tecno, çerçevesiz konsept telefonunu fuarda sergileyeceğini açıkladı. TCL’nin Nxtpaper serisinden yeni modeller getirmesi kuvvetle muhtemel. Xiaomi ise IFA’ya ilk kez katılıyor; şirketin bir hafta önce teaser’ını yayınladığı Xiaomi 18 Fold’un fuarda sahne alması ihtimali konuşuluyor.

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APPLE 9 EYLÜL’DE SAHNEDE

Apple, IFA fuarına katılmayacak ancak 9 Eylül’de düzenleyeceği özel etkinlikte yeni iPhone neslini tanıtması bekleniyor. Sektörde dolaşan güçlü söylentilere göre şirket, bu yıl alışılagelmiş tam model yelpazesini bir arada çıkarmayacak. Standart iPhone 18 modelini 2027 baharına erteleyerek eylül ayında yalnızca Pro serisine odaklanacağı konuşuluyor. Bu karar, yoğun lansman takviminden bunalan teknoloji editörlerine bir nevi “dayanışma” jesti olarak yorumlanıyor.

Buna karşılık etkinliğin asıl yıldızı, uzun yıllardır beklenen ilk katlanır iPhone olacak gibi görünüyor. Apple’ın katlanır telefon pazarına girişi, hem tasarım hem de yazılım entegrasyonu açısından büyük merak uyandırıyor. Pro modellerde ise yeni nesil A serisi işlemci, kamera iyileştirmeleri ve muhtemel tasarım dokunuşları öne çıkacak. Kısacası Apple, IFA’da sahne almasa da 9 Eylül’deki etkinliğiyle eylül ayının en dikkat çekici anlarından birini yaratmaya hazırlanıyor.

HUAWEI, XIAOMI, VIVO, HONOR VE DİĞERLERİ

Android Headlines’a göre eylül ayında en az 20 yeni telefon lansmanı gerçekleşebilir. Huawei, 7 Eylül’de Çin’de üç katlanır Mate XT 2’yi ve muhtemelen Mate 90 serisini tanıtacak. Xiaomi, 18 Fold’un ardından ay içinde 18 Pro serisini de çıkaracak. Vivo, amiral gemisi X500 serisinin eylülde geleceğini doğruladı. Honor Magic 9 modelleri için aynı takvimi işaret ederken, Oppo Find X10 serisinin de eylülde veya en geç ekimde çıkması bekleniyor. OnePlus 16’nın da eylülde piyasaya sürüleceği konuşuluyor ancak modelin ABD ve Avrupa’da satılmayacağı belirtiliyor.

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QUALCOMM’UN YENİ İŞLEMCİSİ HAREKETİ TETİKLİYOR

Bu yoğunluğun arkasında Qualcomm’un takvim değişikliği yatıyor. Eskiden aralık ayında tanıtılan amiral gemisi Snapdragon yonga setleri, tatil sezonu satışlarına yetişmek için giderek öne çekildi. Bu yıl Snapdragon Summit 22-24 Eylül tarihlerinde düzenlenecek ve büyük olasılıkla Snapdragon 8 Elite Gen 6 duyurulacak. Yeni işlemcinin ardından Android üreticilerinin peş peşe telefon açıklamaları yapması bekleniyor.

YENİLİK Mİ, SADECE FİYAT ARTIŞI MI?

RAM fiyatlarındaki yükseliş (RAMageddon) devam ederken, bu lansmanların ne kadar cazip olacağı tartışma konusu. Samsung’un Galaxy Z Fold 8’i gibi istisnalar dışında, bu yılın büyük modellerinin çoğu 2025 tasarımlarının işlemci yükseltmesi ve fiyat artışıyla sunulmuş hali gibi duruyor. Katlanır telefon sayısındaki artış umut verse de, sektör “daha pahalı ama aynı” modeller endişesini de taşıyor.

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Eylül ayı telefon meraklıları için dolu dolu geçecek. Ancak yenilikten uzak, yalnızca fiyatı artmış modellerle dolu bir Techtember (TeknoEylül) yaşanırsa, gözler bir sonraki aya çevrilecek.