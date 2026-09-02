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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Beşiktaş Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında 31 milyar liralık derbi!

        Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında 31 milyar liralık derbi!

        Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide iki ezeli rakibin kadro değerleri toplamı 31 milyar Lira.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 11:21 Güncelleme:
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        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında cumartesi günü Kadıköy'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında sezonun ilk derbisi oynanacak.

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        İki ekibin kadrolarına bakıldığında Fenerbahçe'nin daha değerli olduğu görülüyor.

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        Transfermarkt verilerine göre kadro değeri 293 milyon euro olan Fenerbahçe, bu alanda ligin en değerli ikinci kadrosuna sahip.

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        Beşiktaş ise 264 milyon euro değerle üçüncü sırada yer alıyor.

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        İki İstanbul temsilcisinin toplam kadro değeri ise 557 milyon euro. Merkez Bankası'nın günlük kuruna göre lira karşılığı ise yaklaşık 31 milyar oldu.

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        DERBİNİN EN DEĞERLİ İSMİ MASON GREENWOOD

        Kadrolara bakıldığında müsabakada görev almaları durumunda sahanın en değerli ismi, 55 milyon Euro ile Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Mason Greenwood olacak.

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        Greenwood'un ardından Matteo Guendouzi'nin 27 milyon euro, Kerem Aktürkoğlu ve Dorgeles Nene'nin de 20'şer milyon euro değerleri var.

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        Beşiktaş'ta ise bu alanda ön plana çıkan isim 35 milyon euroluk piyasa değeriyle Sırp golcü Dusan Vlahovic.

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        Siyah-beyazlılarda Orkun Kökçü ve Ernest Poku'nun da 25'er milyon euro değeri bulunuyor.

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        #Kadıköy
        #derbi
        #fenerbahçe
        #beşiktaş
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