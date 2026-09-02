Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Girne'de batan gemiye ulaşıldığını duyurdu

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Girne'de batan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisine ulaşıldığını duyurdu.

Erhürman, "Görüntüleme ve arama çalışmaları 24 saat esasıyla devam ediyor. Aralıksız bir şekilde devam edecek" açıklamasını yaptı.

Türk Deniz Kuvvetlerine (TDK) ait "TCG Alemdar" gemisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında alabora olan yolcu gemisiyle ilgili arama faaliyetlerine katılmak üzere bölgeye bugün ulaşmıştı.

TCG Alemdar'ın, TCG Işın Gemisi'nin alabora olan yolcu gemisine ait olduğu değerlendirilen objeyi tespit ettiği alana konuşlanmıştı.

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Yüksek hızlı yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamıştı.

Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora olan gemiden 241 kişi kurtarılmış, 8 kişinin cenazesine ulaşılmış, kayıp 20 kişi için arama çalışması başlatılmıştı.

Batan geminin enkazının, Girne açıklarında denizin 550 metre derinliğinde bulunduğu bildirilmişti.