Manchester City'den rekor transfer: Enzo Fernandez!
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Avrupa'da transferin son gününde flaş bir hamleye imza atarak Chelsea'den Enzo Fernandez'i kadrosuna kattı. City'nin 145 milyon Euro bonservis bedeli ödediği Arjantinli orta saha, Alexander Isak'la birlikte Premier Lig tarihinin en pahalı transferi oldu.
Giriş: 02 Eylül 2026 - 10:06 Güncelleme:
Premier Lig'de alışılagelmiş transfer çılgınlığı, bu yaz döneminde de yaşandı. Manchester City, transfer döneminin bitmesine saatler kala Chelsea'den Enzo Fernandez'i kadrosuna kattı.
City yönetimi, Arjantinli orta saha için 145 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.
Bu transfer, Alexander Isak'ın Newcastle United'dan Liverpool'a geçişiyle kırılan bonservis rekorunu egale ederek, Premier Lig tarihinin en pahalı hamlesi olarak kayıtlara geçti.
Chelsea'de geride kalan sezonda 54 maçta forma giyen Enzo Fernandez, 15 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ