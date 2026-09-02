Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünyadan
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Prens Harry ve Meghan Markle'ın çocukları için velilere uyarı yapıldı

        Prens Harry ve Meghan Markle'ın çocukları için velilere uyarı yapıldı

        ABD'den altı yıl sonra dönen Prens Harry ve Meghan Markle'ın İngiltere'de okula gidecek çocukları için, velilere uyarı mektubu gönderildiği öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 10:26 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Kraliyet çocukları geliyor!" uyarısı

        2020 yılında kraliyet görevlerini bırakıp ABD'ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle'ın yeniden İngiltere'ye dönmeleri sonrası, çocukları ülkede özel bir okula gidecek. Çiftin oğlu Prens Archie ve kızı Prenses Lilibet'in İngiltere'de okula başlamasından önce, velilerin, küçük kraliyet üyeleriyle ilgili yeni ve katı kurallar konusunda şimdiden uyarıldığı öğrenildi.

        Kraliyet yorumcusu Kinsey Schofield, Sussex Dükü ve Düşesi'nin ev aradığı lüks kırsal bölge Cotswolds'daki sakinlerin, kraliyet öğrencileriyle ilgili yeni okul kuralları hakkında okul yetkilileri tarafından bilgilendirildiğini söyledi.

        REKLAM

        AİLELERE MEKTUP GÖNDERİLDİ

        Schofield, "Ailelere gönderilen mesajda esasen, okula katılan bazı ailelerin zaman zaman kamuoyunun veya medyanın daha fazla ilgisini çekebileceği belirtildi" dedi.

        Schofield'e göre mektupta ayrıca, tüm çocukların okul hayatının tadını güvenli, mutlu ve özel bir ortamda çıkarabilmelerini sağlamayı amaçladıkları da belirtildi.

        Page Six'e konuşan Schofield, "Ardından, ebeveynlere ve bakıcılara, izin almadan diğer çocukların fotoğraflarını veya videolarını çekmemeleri, ayrıca öğrenciler veya aileleri hakkında fotoğraf, bilgi veya ayrıntıları sosyal medyada paylaşmamaları konusunda hatırlatma yapıldı" ifadesini kullandı.

        REKLAM

        ÇOCUKLAR FARKLI BİR OKULA BAŞLADI

        'Kinsey Schofield Unfiltered' adlı programın sunucusu, Sussex çiftinin İngiltere'ye taşınmadan önce birden fazla okulla görüştüğünü bir kaynaktan duyduğunu söyledi. Çocukların mesajı gönderen okuldan farklı bir okula gittikleri öğrenildi.

        Prens Harry ve Meghan Markle, 2020'de kraliyet görevlerinden ayrıldıktan sonra altı yıl boyunca çocukları Archie (7) ve Lilibet (5) ile birlikte California'nın Montecito bölgesinde yaşadı. Çift, bu ayın başlarında İngiltere'ye dönecekleri haberiyle tüm dünyayı şaşırttı.

        REKLAM

        Harry'nin, çocuklarının, 2024'te kanser teşhisini açıklayan babası Kral Charles'a daha yakın yaşamalarını istediği, Archie ve Lilibet'in diğer kraliyet ailesi üyeleriyle de ilişkiler kurmasını istediği söyleniyor.

        Çift, geçen çarşamba günü, Montecito'daki 14 milyon dolarlık malikanelerinden sessizce ayrıldı ve özel jetle İngiltere'ye uçtu. Nereye yerleştikleri net bir şekilde açıklanmasa da Cotswolds'da ev aradıkları bilgisi İngiliz basınında geniş yer bulmuştu. Harry'nin bu bölgeye ilgi duymasının nedeninin, Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın Highgrove House adlı konutunun burada bulunması olduğu tahmin edilmişti.

        REKLAM

        BABASINA YAKIN, AĞABEYİNE UZAK

        İngiltere'nin güneybatısındaki kırsal bölge, David ve Victoria Beckham, Kate Moss ve Simon Cowell gibi ünlü isimlerin ev sahibi olmasıyla biliniyor.

        Bölge, Prens Harry'nin arasının açık olduğu ağabeyi Prens William'ın Kate Middleton ve üç çocuğu Prens George (13), Prenses Charlotte (11) ve Prens Louis (8) ile birlikte yaşadığı Windsor'a iki saatlik sürüş mesafesinde bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Prens Harry
        #Meghan Markle
        #kraliyet
        #İngiltere
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Girne'de batan gemiye ulaşıldı
        Girne'de batan gemiye ulaşıldı
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Seri katil! Fethi Dağlı’nın üçüncü cinayeti de ortaya çıktı
        Seri katil! Fethi Dağlı’nın üçüncü cinayeti de ortaya çıktı
        M.City'den rekor transfer!
        M.City'den rekor transfer!
        Ağustos'ta en çok hangi markalar satıldı?
        Ağustos'ta en çok hangi markalar satıldı?
        Hiç tanımadığı adamı bıçakladı, yakalanınca "Game Over" deyip teslim oldu
        Hiç tanımadığı adamı bıçakladı, yakalanınca "Game Over" deyip teslim oldu
        Kadıköy'de 31 milyar liralık derbi!
        Kadıköy'de 31 milyar liralık derbi!
        Eylülde akıllı telefon yağmuru
        Eylülde akıllı telefon yağmuru
        Lösemiyi yendi, kazada can verdi!
        Lösemiyi yendi, kazada can verdi!
        Can yeleğini çıkarıp kızına giydirdi, kendisi dalgalara kapıldı!
        Can yeleğini çıkarıp kızına giydirdi, kendisi dalgalara kapıldı!
        Trump İran'ı müzakere masasına çekmeye çalışıyor mu?
        Trump İran'ı müzakere masasına çekmeye çalışıyor mu?
        Fahriye'den manidar paylaşımlar
        Fahriye'den manidar paylaşımlar
        Bitshiabu, Galatasaray için İstanbul'da!
        Bitshiabu, Galatasaray için İstanbul'da!
        "Trump, Kim ile ön koşulsuz olarak görüşmeye açık"
        "Trump, Kim ile ön koşulsuz olarak görüşmeye açık"
        Çocuklar için zayıflama ilacı dönemi
        Çocuklar için zayıflama ilacı dönemi
        Müşterinin fotoğrafını çekti, yakalandı, inkar etti
        Müşterinin fotoğrafını çekti, yakalandı, inkar etti
        Otomobil satışlarında sert düşüş
        Otomobil satışlarında sert düşüş
        "Süreci atlattım"
        "Süreci atlattım"
        Son bekar tatili
        Son bekar tatili
        Kapanmaları engelledi
        Kapanmaları engelledi