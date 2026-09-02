Prens Harry ve Meghan Markle'ın çocukları için velilere uyarı yapıldı

2020 yılında kraliyet görevlerini bırakıp ABD'ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle'ın yeniden İngiltere'ye dönmeleri sonrası, çocukları ülkede özel bir okula gidecek. Çiftin oğlu Prens Archie ve kızı Prenses Lilibet'in İngiltere'de okula başlamasından önce, velilerin, küçük kraliyet üyeleriyle ilgili yeni ve katı kurallar konusunda şimdiden uyarıldığı öğrenildi.

Kraliyet yorumcusu Kinsey Schofield, Sussex Dükü ve Düşesi'nin ev aradığı lüks kırsal bölge Cotswolds'daki sakinlerin, kraliyet öğrencileriyle ilgili yeni okul kuralları hakkında okul yetkilileri tarafından bilgilendirildiğini söyledi.

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AİLELERE MEKTUP GÖNDERİLDİ

Schofield, "Ailelere gönderilen mesajda esasen, okula katılan bazı ailelerin zaman zaman kamuoyunun veya medyanın daha fazla ilgisini çekebileceği belirtildi" dedi.

Schofield'e göre mektupta ayrıca, tüm çocukların okul hayatının tadını güvenli, mutlu ve özel bir ortamda çıkarabilmelerini sağlamayı amaçladıkları da belirtildi.

Page Six'e konuşan Schofield, "Ardından, ebeveynlere ve bakıcılara, izin almadan diğer çocukların fotoğraflarını veya videolarını çekmemeleri, ayrıca öğrenciler veya aileleri hakkında fotoğraf, bilgi veya ayrıntıları sosyal medyada paylaşmamaları konusunda hatırlatma yapıldı" ifadesini kullandı.

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ÇOCUKLAR FARKLI BİR OKULA BAŞLADI

'Kinsey Schofield Unfiltered' adlı programın sunucusu, Sussex çiftinin İngiltere'ye taşınmadan önce birden fazla okulla görüştüğünü bir kaynaktan duyduğunu söyledi. Çocukların mesajı gönderen okuldan farklı bir okula gittikleri öğrenildi.

Prens Harry ve Meghan Markle, 2020'de kraliyet görevlerinden ayrıldıktan sonra altı yıl boyunca çocukları Archie (7) ve Lilibet (5) ile birlikte California'nın Montecito bölgesinde yaşadı. Çift, bu ayın başlarında İngiltere'ye dönecekleri haberiyle tüm dünyayı şaşırttı.

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Harry'nin, çocuklarının, 2024'te kanser teşhisini açıklayan babası Kral Charles'a daha yakın yaşamalarını istediği, Archie ve Lilibet'in diğer kraliyet ailesi üyeleriyle de ilişkiler kurmasını istediği söyleniyor.

Çift, geçen çarşamba günü, Montecito'daki 14 milyon dolarlık malikanelerinden sessizce ayrıldı ve özel jetle İngiltere'ye uçtu. Nereye yerleştikleri net bir şekilde açıklanmasa da Cotswolds'da ev aradıkları bilgisi İngiliz basınında geniş yer bulmuştu. Harry'nin bu bölgeye ilgi duymasının nedeninin, Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın Highgrove House adlı konutunun burada bulunması olduğu tahmin edilmişti.

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BABASINA YAKIN, AĞABEYİNE UZAK

İngiltere'nin güneybatısındaki kırsal bölge, David ve Victoria Beckham, Kate Moss ve Simon Cowell gibi ünlü isimlerin ev sahibi olmasıyla biliniyor.

Bölge, Prens Harry'nin arasının açık olduğu ağabeyi Prens William'ın Kate Middleton ve üç çocuğu Prens George (13), Prenses Charlotte (11) ve Prens Louis (8) ile birlikte yaşadığı Windsor'a iki saatlik sürüş mesafesinde bulunuyor.