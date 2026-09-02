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        Haberler Magazin Hayko Cepkin: Doğru zamanda noktalamak istiyorum

        Hayko Cepkin: Doğru zamanda noktalamak istiyorum

        Ünlü rock sanatçısı Hayko Cepkin, 50'nci yaşına gireceği 11 Mart 2028 tarihi itibarıyla mevcut sahne ve konser konseptini "Kariyerleri doğru yerde doğru zamanda bırakmak gerekiyor" sözleriyle sonlandıracağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 15:49 Güncelleme:
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        Hayko'dan veda açıklaması

        Türk rock müziğinin güçlü seslerinden ve sahne şovlarıyla tanınan isimlerinden Hayko Cepkin, kariyerine ilişkin kritik bir karar aldığını duyurdu. Açıklamasında sahneyi veya müziği tamamen bırakmadığının altını çizen Cepkin, dinamik gösterileri ve kendine has sahne disipliniyle özdeşleşen mevcut konseptin bir sonu olması gerektiğini vurguladı.

        Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda takipçilerine seslenen Hayko Cepkin, yıllardır sürdürdüğü yüksek tempolu konser performanslarına ve mevcut proje versiyonuna 11 Mart 2028 yılında nokta koyacağını bildirdi.

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        "KARİYERLERİ DOĞRU YERDE DOĞRU ZAMANDA BIRAKMAK GEREKİYOR"

        Kararının arkasındaki düşünce sürecini paylaşan Hayko Cepkin, "Aslında bu geçtiğimiz 5-6 yıl içerisinde çok ciddi düşündüğüm ve görmüş olduğum örneklere baktığım zaman aslında insanların kariyerlerini doğru yerde doğru zamanda bırakmaları gerektiğini ve kendime hep söylemiş olduğum 'Umarım doğru zamanda doğru kararları alabilir ve doğru yerde doğru saygınlıkta ve doğru sevgiyle kariyerimi noktalayabilirim' duamı ufak ufak yerine getirme kararları içerisindeyim. Bu bağlamda 2028 yılı 11 Mart'ında 50'nci yaşıma girdiğimde konserle alakalı yapmış olduğumuz bu versiyonla, bu projeyle bu konser halimize bir son verme kararı aldım" ifadelerini kullandı.

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        "EN İYİ BULUŞTUĞUMUZ SON SERİ KONSER OLACAK"

        2028 yılına kadar devam edecek sürecin önemine dikkat çeken sanatçı, performans standartlarına da vurgu yaptı ve şu ifadeleri kullandı: Yani 2028 yılı 11 Mart'ına kadar yapacağımız son konserler bizim en iyi buluştuğumuz, en iyi kudurduğumuz en iyi birbirimize hatıra bıraktığımız son seri konserler olacak. İnancımız şu yönde; yapmış olduğumuz konser versiyonunun Türkiye standartları içerisinde çok yüksek bir yerde olduğunu ve yapabileceğimiz maksimum güçte sizlere ulaşabileceğimiz, kendimizi ulaştırabileceğimiz en iyi performansa eriştiğimizi düşünüyoruz. Bu sebeple de artık bunun da üstüne çıkabilmeyi, yapabilmeyi istiyorsak ki biliyorsunuz ikişer, üçer, beşer yılda bir versiyon ve varyasyonlar değiştiriyorum.

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        Sanatçı, bu eşiğin ardından müzikal yolculuğuna ve sanat hayatına farklı kulvarlarda, yeni anlayışlar ve konseptlerle devam edeceğinin mesajını verdi.

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        #Hayko Cepkin
        #şarkıcı
        #konser
        #sahne
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